El Pádel Duero y la AECC sellan una alianza para impulsar la salud a través del deporte

La Asociación Contra el Cáncer en Zamora y el Club Pádel Duero han formalizado un convenio que sitúa al deporte como herramienta esencial en la prevención del cáncer y en la promoción de hábitos de vida saludables entre la ciudadanía zamorana. El acuerdo, firmado por María Inmaculada Hernández Pérez, presidenta provincial de la AECC, y Ana Isabel Peralta González, presidenta del club, refuerza la colaboración entre ambas entidades en torno a un objetivo común: mejorar la calidad de vida a través de la actividad física.

El compromiso se traducirá en un calendario de acciones conjuntas que incluirá charlas divulgativas sobre prevención, actividades deportivas abiertas al público vinculadas al pádel y campañas de sensibilización destinadas a reforzar la importancia de los estilos de vida saludables. La AECC aportará su experiencia técnica en materia de prevención y acompañamiento, mientras que el club pondrá a disposición sus instalaciones y recursos deportivos para facilitar la participación de la población.

El convenio, con una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga, permitirá generar sinergias estables entre ambas organizaciones. La intención es que las iniciativas no solo tengan impacto en los socios del club, sino que alcancen a toda la comunidad, promoviendo la práctica deportiva como un hábito cotidiano y accesible.

Tanto la AECC como Pádel Duero subrayan que esta alianza nace de una convicción compartida: el deporte es un aliado directo en la lucha contra el cáncer, no solo por sus beneficios físicos, sino también por su capacidad para crear comunidad, fomentar el bienestar emocional y sensibilizar sobre la importancia de la prevención.

La colaboración arranca de inmediato y ambas entidades ya trabajan en la planificación de las primeras actividades, que se anunciarán en las próximas semanas. Un paso firme para que el pádel y la salud caminen de la mano en Zamora.