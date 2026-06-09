Pablo Cortés regresa para dirigir al Villaralbo

El salmantino Pablo Cortés vuelve a Los Barreros tras una destacada trayectoria nacional e internacional como técnico para encabezar una nueva etapa marcada "por la ilusión, el crecimiento y la ambición deportiva", asegura el club zamorano en una nota de prensa difundida este martes.

El CD Villaralbo ha anunciado la incorporación de Pablo Cortés como entrenador del primer equipo para la temporada 2026/27. "Su regreso supone una noticia especialmente ilusionante para la entidad azulona, que recupera a un técnico muy querido por el club, la afición y todos aquellos que formaron parte de su anterior etapa".

Pablo Cortés vuelve a una casa que conoce perfectamente y en la que dejó una huella imborrable. Durante la temporada 2020/21 lideró al CD Villaralbo en una campaña marcada por la competitividad, el crecimiento del equipo y la clasificación para la fase de ascenso. "Bajo su dirección, el conjunto azulón mostró una identidad reconocible basada en el esfuerzo, la disciplina y el compromiso colectivo, valores que siguen muy presentes en el recuerdo de la familia villaralbina".

!Su trabajo, cercanía y capacidad para sacar el máximo rendimiento a sus jugadores hicieron que su paso por Los Barreros dejara una imagen de profesionalidad y exigencia que todavía permanece en la memoria del club. Por ello, su regreso representa mucho más que una incorporación deportiva: supone la vuelta de un hombre identificado con los valores y la filosofía del CD Villaralbo", añade el comunicado de prensa del club azulón.

Tras su primera etapa en Villaralbo, Pablo Cortés ha continuado desarrollando una brillante trayectoria en los banquillos. Entre sus principales logros destacan los ascensos conseguidos con el Salamanca UDS, llevando al primer equipo desde Tercera División hasta Segunda División B y logrando posteriormente el ascenso del filial a Tercera División.

Posteriormente formó parte de la estructura del Deportivo Alavés, donde dirigió al filial y participó en un proyecto que culminó con el ascenso a Segunda RFEF. También amplió su experiencia en el CD Numancia, trabajando tanto en categorías de formación como en la estructura del primer equipo de uno de los clubes históricos del fútbol español.

Su crecimiento profesional le llevó igualmente al ámbito internacional. En los últimos años ha desarrollado su labor como primer entrenador en la Primera División de Malta y como segundo entrenador en la máxima categoría del fútbol croata, experiencias que han enriquecido su conocimiento del juego y reforzado su capacidad para liderar proyectos deportivos en entornos altamente competitivos.

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"Ahora, Pablo Cortés regresa al CD Villaralbo con una experiencia aún mayor, una visión más amplia del fútbol y la misma pasión con la que afrontó su primera etapa. El club confía plenamente en su capacidad para liderar un proyecto ambicioso, continuar impulsando el crecimiento deportivo de la entidad y afrontar con garantías los retos de la temporada 2026/27".