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Nico Rolón renueva con el River Zamora FS

El jugador argentino volverá a ejercer de líder en el vestuario blanquinegro

Nico Rolón toca el balón durante la disputa de un partido con el River Zamora.

Nico Rolón toca el balón durante la disputa de un partido con el River Zamora. / José Luis Fernández

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C. J. T.

Nico Rolón seguirá un año más siendo parte del River Zamora. Así lo ha confirmado este martes el club, anunciando el compromiso del argentino de cara a la temporada 2026-2027.

Rolón, que se incorporó el pasado verano a la disciplina blanquinegra, prolonga su vinculación con un equipo del que se ha convertido en un pilar muy importante a lo largo de los últimos meses. De hecho, el jugador ha sido el capitán de la escuadra que tutelaba Óscar García Poveda y todo parece indicar que volverá a ejercer como tal bajo las órdenes del nuevo técnico, Juanito.

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"Sinónimo de compromiso, liderazgo y entrega dentro y fuera de la pista", según apunta el club, Nico Rolón se presenta como la primera pieza del nuevo proyecto del River Zamora FS, al que aportará experiencia y carácter competitivo, propios de su carácter y de la implicación que ha mostrado con la entidad zamorana desde su llegada. Valores que le han convertido en un ejemplo dentro del vestuario blanquinegro y que despiertan "satisfacción" en el propio River Zamora por haber conseguido completar su renovación.

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