El Desafío del Lobo Trail llega para dar a conocer Figueruela de Arriba

Figueruela de Arriba celebra este fin de semana la primera edición de una nueva competición deportiva. Una prueba que toma el testigo de la desaparecida Transfronteriza y que se da a conocer como "Desafío del Lobo Trail".

Un objetivo claro

La cita fue presentada este martes en la Diputación de Zamora con el apoyo del diputado de Deportes, Juan del Canto, y Caja Rural de Zamora, encarnada en Laura Huertos. Una puesta de largo en la que quedó claro que el objetivo de este Desafío del Lobo Trail es "fomentar el turismo y el desarrollo rural" en esta localidad de Aliste, como bien expuso el diputado; una labor para la que "el pueblo se ha volcado y que convertirá Figueruela en un escaparate turístico, gastronómico y cultural de la zona", según subrayó Huertos.

El Desafío del Lobo Trail, que toma el testigo de la Transfronteriza, se presenta con el respaldo del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, deseoso de "ofrecer un día lleno de alegría y que todos los asistentes disfruten de un entorno tan bonito", como apuntó su alcaldesa. Para lo cual, tanto desde el consistorio como desde la organización se han volcado en cuerpo y alma para que esta cita del circuito provincial cumpla con las expectativas.

Dos modalidades de Trail

El primer "Desafío del Lobo Trail" llega al calendario deportivo con dos modalidades de trail, una corta de 9 kilómetros (Sprint Trail) y otra larga (Adventure Trail) con un trazado de 27 kilómetros, que pasará por varios de los puntos destacados de la zona como el pico más alto de la Sierra de la Culebra. Un trazado que hará las delicias de los participantes, que competirán en diferentes modalidades.

La novedad: la competición por "manadas"

Y es que, una de las grandes, novedades estará en la modalidad "manada". El Desafío del Lobo Trial será una prueba con un marcado carácter de equipo y, a mayores de las distinciones individuales y por club en las rutas corta y larga, habrá un premio para el equipo que mejor desempeño global obtenga durante la jornada.

Por ahora, más de 200 deportistas se han inscrito para tomar pate en la prueba a través de la página web de Smartchip, estando también disponible la posibilidad de participar en la ruta de senderismo que completa el cartel de esta nueva competición.