La zamorana Zoe Ares Merino estará en el Europeo Sub-21 de Taekwondo

El Club Zamorano de Taekwondo consiguió, de la mano de Zoe Ares Merino y Ainhoa García Vargas, dos medallas de bronce en la Copa Presidente, celebrada en Alemania, y un pase para el Campeonato de Europa Sub-21, lo que supone un excelente botín en un torneo de máximo nivel que reúne a algunas de las mejores promesas y referentes del taekwondo continental.

En categoría júnior -68 kg, Zoe Ares Merino firmó una brillante actuación. La deportista zamorana superó en su primer combate a una representante italiana y, posteriormente, cayó ante la competidora alemana que acabaría proclamándose campeona de la categoría, en un enfrentamiento muy igualado. Gracias a este resultado, Zoe aseguró una de las cuatro plazas que otorgaban la clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21. Este logro se suma al bronce conseguido recientemente en el Campeonato de España Sub-21, disputado apenas dos semanas antes.

Por su parte, Ainhoa García Vargas protagonizó una extraordinaria competición en la categoría cadete -41 kg, quedándose a las puertas tanto de la final como de la clasificación para el Campeonato de Europa, reservado únicamente para las dos primeras clasificadas.

La joven deportista zamorana completó un recorrido espectacular, superando cuatro exigentes combates. En su debut venció a la representante de Polonia, para posteriormente imponerse a la competidora alemana, tercera clasificada del ranking europeo. En cuartos de final superó a la representante sueca, accediendo así a las semifinales del torneo. Allí cayó en un ajustado combate ante la representante de Turquía, en un duelo de altísimo nivel que se decidió por pequeños detalles.

Con estos resultados, el Club Zamorano de Taekwondo reafirma su excelente trabajo de formación y continúa situando el nombre de Zamora entre los referentes del taekwondo nacional e internacional.