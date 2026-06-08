El Zamora Z Ajedrez arrasa en el campeonato por equipos

El Club Deportivo Federado Zamora Z Ajedrez se ha proclamado campeón del Torneo Provincial por Equipos, reafirmando su hegemonía en el tablero local tras una jornada de competición perfecta que se ha disputado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Zamora.

El torneo, que congregó a un total de 7 equipos de la provincia, se desarrolló bajo un emocionante formato de liga de 7 rondas. El ritmo de juego fue de la modalidad "relámpago" (10 minutos por jugador más un incremento de 5 segundos por jugada), lo que obligó a los participantes a exprimir al máximo su agilidad mental, su estrategia y su templanza bajo la presión del reloj.

El primer equipo del Zamora Z Ajedrez dominó la competición con mano de hierro gracias a una alineación estelar que combinó maestría y veteranía. El equipo campeón estuvo integrado por el Maestro Fide (FM) Miguel Orlando, José Miguel Barrueco, Luis Barrueco y Alfonso Martín. La actuación en los tableros fue perfecta, demostrando una superioridad táctica que les permitió alzarse con el título de forma matemática antes de la conclusión de la última ronda.

La fiesta para el club fue completa ya que un equipo filial de la entidad también logró subirse al podio, amarrando una meritoria tercera posición.

El reflejo al trabajo

Este rotundo éxito no es fruto de la casualidad. Desde la directiva del club se ha destacado que este campeonato es el reflejo del gran trabajo que se viene realizando desde las bases. El Zamora Z Ajedrez está logrando su principal objetivo fundacional: trabajar a fondo con la cantera y revivir la pasión por el ajedrez en la provincia de Zamora, atrayendo cada vez a más jóvenes talentos a las escuelas y torneos.

Tras este incontestable triunfo provincial, el Zamora Z Ajedrez ya tiene su próximo y ambicioso objetivo en el horizonte. Como legítimos campeones provinciales, el club representará a Zamora en el Campeonato Autonómico por Equipos, que se celebrará próximamente en la ciudad de Ávila, donde medirán sus fuerzas contra los mejores clubes de toda Castilla y León.