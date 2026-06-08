El Zamora CF pone la venta las entradas para la final ante el Sabadell: precios y horarios

Horas después de lograr la remontada ante el Villarreal B y clasificarse para la “finalísima” por el ascenso a Segunda División, el Zamora CF ya ha tomado las primeras decisiones respecto al partido de ida, que se disputará el próximo sábado 13 de junio a las 21:00 horas en el Estadio Ruta de la Plata frente al CE Sabadell.

Al igual que ante el filial del “submarino amarillo”, todos los socios deberán retirar una entrada para acceder al partido y no se podrá entrar al estadio con el carné de abonado.

Así, los precios serán los mismos que para el primer cruce del play-off y quedan establecidos para socios en 15 euros Tribuna, 10 Preferencia y 5 para fondos y niños hasta 14 años. Además, se recuerda que será obligatorio presentar el carné de socio en el momento de adquirir la entrada.

Mientras, el resto de interesados en acudir al partido deberán abonar 30 euros para la zona de Tribuna, 20 para Preferencia, 15 para los Fondos y 8 euros los menores hasta 14 años.

Calendario de venta

Los socios podrán retirar sus entradas desde esta misma tarde y durante toda la jornada del martes y miércoles, así como el jueves hasta las 14:00 horas en la tienda oficial del club.

A partir del jueves por la tarde se liberarán los asientos de aquellos socios que no hayan retirado su entrada, pasando a estar disponibles para la venta al público general.

En caso de que un socio no haya retirado su entrada dentro del plazo establecido, podrá adquirir una entrada al precio de socio en su misma zona, salvo que ésta esté completa. En ese caso, podrá comprarla en otra zona con localidades disponibles, pero únicamente en tienda hasta el sábado a las dos de la tarde ya que insistieron en que el día de partido en taquilla (que abrirá a las 17.30 horas del sábado) no se venderán entradas de socio.

Asimismo, también está activa la venta online, una opción más rápida ya que se evitan las colas.

Afición visitante: 400 entradas

El Zamora CF ha remitido al CE Sabadell un paquete de 400 entradas físicas para que sea el propio club quien gestione directamente la distribución y venta entre sus aficionados. Del mismo modo, el CE Sabadell facilitará al Zamora CF el mismo número de localidades para el partido de vuelta, cuya gestión y distribución se realizará a través de la entidad rojiblanca.

Desde el Zamora CF aprovecharon para hacer un llamamiento a toda la afición rojiblanca para que vuelva a demostrar, una vez más, que el Ruta de la Plata es un fortín. “El equipo está a dos partidos de cumplir un sueño y necesita el apoyo de toda una ciudad para seguir haciendo historia”, recordaron.