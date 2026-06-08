Seis medallas y un quinto puesto por clubes para el Natación San José Obrero en el Campeonato Regional Benjamín

El Club Deportivo Natación San José Obrero tuvo una magnífica actuación y regresó con media docena de preseas (tres en pruebas individual y otras tantas en relevos) del X Campeonato Regional de Natación Benjamín que se celebró en Ávila.

La entidad participó con seis nadadoras y cuatro nadadores, que lograron mejorar sus marcas personales y consiguiendo un cuarto puesto en la clasificación femenina y un quinto en la masculina. Además, los resultados (4 platas y 2 bronces) permitieron al Sanjo ser quinto en la clasificación por clubes.

Tanto la directiva como el cuerpo técnico del Sanjo felicitaron a estos 10 deportistas y los animaron a seguir trabajando con mayor ahínco.

La semana que viene le toca a los Alevines en Valladolid.