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Seis medallas y un quinto puesto por clubes para el Natación San José Obrero en el Campeonato Regional Benjamín

La expedición se hizo con cuatro platas y dos bronces, entre pruebas individuales y de relevos

Nadadores del San José Obrero

Nadadores del San José Obrero / Cedida

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P. F.

El Club Deportivo Natación San José Obrero tuvo una magnífica actuación y regresó con media docena de preseas (tres en pruebas individual y otras tantas en relevos) del X Campeonato Regional de Natación Benjamín que se celebró en Ávila.

La entidad participó con seis nadadoras y cuatro nadadores, que lograron mejorar sus marcas personales y consiguiendo un cuarto puesto en la clasificación femenina y un quinto en la masculina. Además, los resultados (4 platas y 2 bronces) permitieron al Sanjo ser quinto en la clasificación por clubes.

Tanto la directiva como el cuerpo técnico del Sanjo felicitaron a estos 10 deportistas y los animaron a seguir trabajando con mayor ahínco.

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La semana que viene le toca a los Alevines en Valladolid.

Nadadores y medallistas en individual y relevos

• Nadia Lindes Rodríguez:

-Plata en 50 E Fem.

-Bronce en 100 L Fem.

-Bronce en 4x100 L Fem.

• Noa Alonso Cid:

-Bronce en 4x100 L Fem.

• Rocío Muriel Martín

-Bronce en 4x100 L Fem.

• Helena Pérez García

-Bronce en 4x100 L Fem.

• Leyre Pérez Carracedo, debutante en Cto. Regional

• Zoe Calleja Sardá

• Darío Alonso Baz:

-Plata en 100 M Masc.

-Plata en 4x100 L Masc.

-Plata en 4x50 L Masc.

• Alejandro Cruz Alvarez:

-Plata en 4x100 L Masc.

-Plata en 4x50 L Masc.

• César Ruiz Muriel:

-Plata en 4x100 L Masc.

-Plata en 4x50 L Masc.

• Daniel Fresno Salgado:

-Plata en 4x100 L Masc.

-Plata en 4x50 L Masc.

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