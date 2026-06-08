Natación
Seis medallas y un quinto puesto por clubes para el Natación San José Obrero en el Campeonato Regional Benjamín
La expedición se hizo con cuatro platas y dos bronces, entre pruebas individuales y de relevos
P. F.
El Club Deportivo Natación San José Obrero tuvo una magnífica actuación y regresó con media docena de preseas (tres en pruebas individual y otras tantas en relevos) del X Campeonato Regional de Natación Benjamín que se celebró en Ávila.
La entidad participó con seis nadadoras y cuatro nadadores, que lograron mejorar sus marcas personales y consiguiendo un cuarto puesto en la clasificación femenina y un quinto en la masculina. Además, los resultados (4 platas y 2 bronces) permitieron al Sanjo ser quinto en la clasificación por clubes.
Tanto la directiva como el cuerpo técnico del Sanjo felicitaron a estos 10 deportistas y los animaron a seguir trabajando con mayor ahínco.
La semana que viene le toca a los Alevines en Valladolid.
Nadadores y medallistas en individual y relevos
• Nadia Lindes Rodríguez:
-Plata en 50 E Fem.
-Bronce en 100 L Fem.
-Bronce en 4x100 L Fem.
• Noa Alonso Cid:
-Bronce en 4x100 L Fem.
• Rocío Muriel Martín
-Bronce en 4x100 L Fem.
• Helena Pérez García
-Bronce en 4x100 L Fem.
• Leyre Pérez Carracedo, debutante en Cto. Regional
• Zoe Calleja Sardá
• Darío Alonso Baz:
-Plata en 100 M Masc.
-Plata en 4x100 L Masc.
-Plata en 4x50 L Masc.
• Alejandro Cruz Alvarez:
-Plata en 4x100 L Masc.
-Plata en 4x50 L Masc.
• César Ruiz Muriel:
-Plata en 4x100 L Masc.
-Plata en 4x50 L Masc.
• Daniel Fresno Salgado:
-Plata en 4x100 L Masc.
-Plata en 4x50 L Masc.
- DIRECTO | Zamora CF - Villarreal B: sigue el partido con nosotros
- El Zamora CF pasa por encima del Villarreal B y estará en la final por el ascenso a Segunda División
- Zamora CF - Villarreal B: el Ruta dictará sentencia en la lucha por el ascenso a Segunda División
- Los horarios del doble duelo del Zamora CF ante el Sabadell ya están fijados
- Llega a Sanabria el robot desbrozador que protege a los pueblos de los incendios
- GALERÍA | Búscate en las fotos: ambientazo en el Ruta de la Plata
- Los niños de Puebla reciben su Primera Comunión
- GALERÍA | Zamora CF - Villarreal B: las mejores imágenes del partido