Karate
Éxito benaventano en la arena: doble medalla para Galder y Ariadne Tapioles en la Copa de España de Karate Playa
El Shotokan Karate Benavente volvió a demostrar su excelente nivel competitivo
P. F.
Los jóvenes karatekas del Shotokan Karate Benavente volvieron a demostrar su excelente nivel competitivo al conseguir dos importantes medallas en la IV Copa de España de Karate Playa, celebrada el pasado 6 de junio en Jaraíz de la Vera (Cáceres), una competición organizada por la Real Federación Española de Karate que reunió a deportistas de diferentes puntos del país.
En la modalidad de Kata Benjamín Masculino, Galder Tapioles Fernández logró una brillante medalla de bronce, finalizando en tercera posición tras superar varias rondas de gran nivel competitivo.
Por su parte, Ariadne Tapioles Fernández también subió al podio al obtener la medalla de bronce en Kata Benjamín Femenino, confirmando el gran momento deportivo que atraviesa y demostrando una vez más su calidad técnica sobre el tatami.
Estos resultados suponen un nuevo éxito para el club benaventano, que continúa formando jóvenes deportistas capaces de competir al máximo nivel nacional. El doble podio conseguido por Galder y Ariadne es fruto del esfuerzo diario, la constancia en los entrenamientos y el compromiso mostrado tanto por los deportistas como por sus familias.
Desde el Shotokan Karate Benavente se valora muy positivamente la actuación de ambos competidores, quienes representaron al club con deportividad, disciplina y espíritu de superación, valores fundamentales del karate.
Con esta destacada participación en la Copa de España de Karate Playa, el club sigue sumando éxitos a una temporada llena de buenos resultados y mantiene su apuesta por la formación deportiva y personal de sus jóvenes promesas.
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