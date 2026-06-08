La Opinión de Zamora

MUNDIAL DE FÚTBOL 2026

España, a por su segunda estrella

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La selección española llega al Mundial 2026 con un objetivo que trasciende generaciones: conquistar su segunda estrella y volver a escribir su nombre en la cima del fútbol. Tras el recuerdo imborrable de Sudáfrica 2010, la Roja inicia un nuevo camino cargado de ilusión, talento y ambición, con una nueva hornada de futbolistas que ya ha demostrado que sabe competir en las grandes citas.

La vigente campeona de Europa comparte cartel de favoritas con selecciones como Francia, Argentina o Portugal. El debut de la Roja tendrá lugar el lunes 15 de junio a las 18:00 horas (hora peninsular) frente a Cabo Verde, en Atlanta. Posteriormente se medirá a Arabia Saudí y Uruguay, sus otros dos rivales en el Grupo H.

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Los 26 de Luis de la Fuente

El seleccionador nacional se ha llevado a la cita mundialista un total de 26 futbolistas, entre los que combina la experiencia de los campeones de Europa y el desparpajo de una nueva generación llamada a marcar época. Desde la seguridad bajo palos de Unai Simón, David Raya y Joan García hasta el talento diferencial de Pedri, Nico Williams o Lamine Yamal, pasando por la solidez de una defensa en plena renovación y una delantera repleta de recursos, la convocatoria dibuja el perfil de una selección equilibrada y preparada para competir al máximo nivel. Estos son los nombres propios con los que España aspira a seguir construyendo su presente y alimentar el sueño de volver a conquistar el mundo.

Pulsa sobre las imágenes para voltear las tarjetas de los jugadores:

Los porteros

Unai Simón
Unai Simón
Partidos con España: 57
Joan García
Joan García
Partidos con España: 2
David Raya
David Raya
Partidos con España: 11

Los defensas

Marc Pubill
Marc Pubill
Partidos con España: 0
Alex Grimaldo
Alex Grimaldo
Partidos con España: 13
Eric García
Eric García
Partidos con España: 19
Llorente
Llorente
Partidos con España: 23
Pedro Porro
Pedro Porro
Partidos con España: 17
Laporte
Laporte
Partidos con España: 44
Cubarsí
Cubarsí
Partidos con España: 11
Cucurella
Cucurella
Partidos con España: 23

Los centrocampistas

Merino
Merino
Partidos con España: 42
Fabián
Fabián
Partidos con España: 41
Gavi
Gavi
Partidos con España: 28
Baena
Baena
Partidos con España: 16
Rodri
Rodri
Partidos con España: 60
Zubimendi
Zubimendi
Partidos con España: 25
Pedri
Pedri
Partidos con España: 40

Los delanteros

Ferrán Torres
Ferrán Torres
Partidos con España: 55
Dani Olmo
Dani Olmo
Partidos con España: 48
Yeremi Pino
Yeremi Pino
Partidos con España: 21
Nico Williams
Nico Williams
Partidos con España: 29
Lamine Yamala
Lamine Yamala
Partidos con España: 25
Oyarzabal
Oyarzabal
Partidos con España: 52
Víctor Muñoz
Víctor Muñoz
Partidos con España: 2
Borja Iglesias
Borja Iglesias
Partidos con España: 7
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Chattanooga: la sede de España para la primera fase del Mundial

Ubicada en el condado de Hamilton junto al río Tennessee y la mítica montaña Lookout, Chattanooga tiene una población de 190.000 habitantes. La selección española se alojará en el lujoso Embassy Suites by Hilton, a 5.8 kilómetros del que será su centro de entrenamiento, la Baylor School.  

Son unas instalaciones de alto rendimiento deportivo que usa a diario el Atlanta United, equipo de la MLS, y que ya acogió en el Mundial de Clubes del pasado verano al conjunto neozelandés del Auckland City FC.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realizó un análisis profundo de varias sedes, en coordinación con el cuerpo técnico liderado por el seleccionador, Luis de la Fuente, y finalmente se decantó por Chattanooga, ciudad que se encuentra a menos de dos horas en autobús de Atlanta, donde disputa sus dos primeros encuentros en la competición, ante Cabo Verde y Arabia Saudí.

España estará concentrada en Chattanooga y el 14 de junio, un día antes de su debut, y el 20, en la víspera de su segundo partido, completará los 189 kilómetros que separan a la ciudad de Atlanta. Su desplazamiento de mayor distancia será para el duelo ante Uruguay de la tercera y última jornada de la fase de grupos, con el vuelo a la ciudad mexicana de Guadalajara para el choque del 27 de junio.

Los partidos de La Roja

España está encuadrada en el Grupo H, el mismo que en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que La Roja conquistó su primer y único título ante Países Bajos. Un motivo de celebración para los más supersticiosos. La selección debutará ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos) el 15 de junio, misma sede que acogerá su segundo encuentro, ante Arabia Saudí, el 21 de junio. El tercer y último partido lo disputará en Guadalajara (México) la madrugada del 26 al 27 de junio contra, sobre el papel, el rival más complicado: Uruguay.

Pincha en los cuadros de cada partido para acceder a la narración en directo.

España
Cabo Verde
Lunes 15/06 - 18:00
España
Arabia Saudita
Domingo 21/06 - 18:00
Uruguay
España
Sábado 27/06 - 02:00

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