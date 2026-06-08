David Gallego continuará una temporada más en el Caja Rural Balonmano Zamora

El Caja Rural Balonmano Zamora y David Gallego han alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación en el club, por lo que el extremo zamorano continuará formando parte de la plantilla pistacho durante la temporada 2026/2027.

La renovación de Gallego supone, en palabras de la entidad, una "apuesta decidida por el talento de la casa y por uno de los jugadores que mejor representan los valores del Balonmano Zamora". Formado desde sus inicios en la Escuela de Balonmano Zamora, David ha recorrido todas las categorías de la cantera hasta consolidarse como jugador del primer equipo, convirtiéndose en un ejemplo del trabajo de formación que desarrolla la entidad y del compromiso con el proyecto deportivo de la ciudad.

La pasada temporada, David formó parte del grupo que logró devolver al Balonmano Zamora a la División de Honor Plata, participando activamente en un curso histórico para el club. Sin embargo, el deporte también mostró su cara más amarga cuando una grave lesión frenó su progresión en uno de los momentos más especiales de su carrera.

Actualmente, el extremo zamorano se encuentra inmerso en el proceso de recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión de la que fue intervenido quirúrgicamente con éxito hace apenas unos días.

Pese a esta circunstancia, el Balonmano Zamora ha querido mostrar su plena confianza en el jugador y en su recuperación, apostando por la continuidad de uno de los canteranos que mejor encarnan el sentimiento pistacho.

Desde la entidad destacan no solo sus cualidades deportivas, sino también su compromiso, trabajo diario y capacidad de superación, valores que le han convertido en una figura muy querida dentro del vestuario y entre la afición.

Por su parte, David Gallego se mostró feliz por continuar una temporada más en el club de su vida, "estoy muy contento de seguir un año más en mi club, en mi casa, y con la mente puesta en la recuperación para volver a pisar el Ángel Nieto lo antes posible".