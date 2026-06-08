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Fútbol / Play-off a Segunda División

La afición estalla contra la Federación por el horario del Sabadell - Zamora CF: campos vacíos y apuesta por las televisiones

El partido definitivo se estableció para el viernes 19 a las 21.00 horas y las quejas no se han hecho esperar

Afición en el Ruta en el Zamora CF - Villarreal B

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Paz Fernández

Paz Fernández

Campos vacíos y apuesta por las televisiones. Las aficiones de Zamora CF y Sabadell no han tardado en pronunciarse contra la Federación Española de Fútbol, a través de las redes sociales, para mostrar su disconformidad por el horario del encuentro definitivo, el que decidirá el ascenso a Segunda División, que se ha fijado para el viernes 19 a las 21.00 horas.

De este modo, tras jugar la ida en el Ruta de la Plata este sábado 13 de junio a las nueve de la noche todo se decidirá seis días después, el viernes 19 a la misma hora, una decisión con la que se ha pensado muy poco (o más bien nada) en los aficionados rojiblancos. Los que quieran y puedan asistir tendrán que afrontar un largo viaje de más de 800 kilómetros en día laboral, algo que no puede permitirse todo el mundo, y la hinchada ha estallado.

Los mensajes contra la decisión de la RFEF no se han hecho esperar y hay incluso quien confía en una rectificación que a estas horas es poco probable.

Hay que recordar, además, que el Sabadell ha jugado sus dos encuentros ante el Madrid Castilla dos viernes seguidos a las 21.00 horas, y parece que es un horario que le persigue.

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Mientras, los encuentros entre Celta B y Ponferradina, que donde saldrá el segundo ascendido a Segunda son los dos en sábado a las 18.30 horas, teniendo en cuenta, además, que la distancia entre Ponferrada y Vigo es mucho menor que la que existe entre Sabadell y la capital del Duero.

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