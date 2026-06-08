Aaron Riesco, nuevo director general del Noname Club

El Noname Club ha anunciado este lunes la incorporación de Aaron Riesco como director general de la entidad.

El que fuera responsable de cantera y director deportivo del Zamora CF cuenta con una amplia trayectoria en la industria del fútbol, y en el Noname creen que esa experiencia en la gestión de entidades deportivas será clave para liderar el Noname Club.

Esta incorporación representa, en palabras del Noname, "una apuesta firme por el futuro de la entidad. Desde el nacimiento del club, la visión ha sido clara: construir un proyecto diferente, ambicioso y con capacidad de crecer de forma sostenible".

De esta forma, el Noname Club da un paso importante para profesionalizar su estructura operativa, fortalecer el funcionamiento diario del club y sentar las bases de una organización preparada para competir a otro nivel.

Objetivos

El objetivo es claro: convertir al Noname Club en un referente de la región, no solo por sus resultados deportivos, sino también por su modelo de gestión, su capacidad para desarrollar talento y su conexión con la comunidad.

Bajo el liderazgo de Riesco, el club trabajará en tres áreas prioritarias: estructura deportiva y academia, alianzas estratégicas, y transición del primer equipo hacia un modelo profesional.

En primer lugar, que el Noname Club sea un espacio real de formación, captación y desarrollo de jugadores, creando un camino claro desde las categorías de base hasta el primer equipo.

En segundo lugar, impulsar un plan de desarrollo institucional y alianzas nacionales e internacionales, que permita al club abrir nuevas oportunidades, conectar con otros mercados y construir relaciones que aporten valor al proyecto a medio y largo plazo.

Y, por último, iniciar una transición progresiva del primer equipo desde una estructura amateur hacia un modelo cada vez más profesionalizado, tanto dentro como fuera del campo. Este proceso será clave para elevar el nivel competitivo del club y preparar a la entidad para los retos que vienen.

Desde el Noname Club aseguran que llegada de Aarón Riesco marcará un punto de inflexión en la historia del club. Su incorporación es una decisión estratégica para construir el club que quieren ser en los próximos años.

Estos tres primeros años de existencia han servido para validar el modelo de gestión del club, aprender sobre la industria y consolidar los fundamentos del proyecto.

Ahora, el Noname Club entra en una nueva fase. Una fase de crecimiento y expansión, manteniendo intacto el objetivo inicial: llegar al fútbol profesional.