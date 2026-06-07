Zamora CF - Villarreal B: el Ruta dictará sentencia en la lucha por el ascenso a Segunda División

Después de una semana de ánimos, arengas y mensajes que invitan a la épica, llega el momento de la verdad: el Ruta de la Plata toma la palabra y decidirá si este Zamora CF 25-26 sigue añadiendo páginas a la historia del club rojiblanco y se mantiene vivo en la lucha por el ascenso a Segunda División. El rival ya está decidido, y el Sabadell, en el que militan exrojiblancos como Joel Priego, Agustín Coscia y Rodri Escudero, se convirtió este viernes en el primer finalista tras remontar un 2-0 ante el Castilla y eso es, precisamente, lo que quiere emular la plantilla de la capital del Duero. Tras la dolorosa derrota en el Mini Estadi, en el vestuario zamorano hay muchas ganas de partido y los días se han hecho largos para unos futbolistas que claman venganza ante el Villarreal B de David Albelda que desembarcará en el Municipal con una ventaja de dos goles que los de Óscar Cano tratarán de enjugar arropados por miles de aficionados que darán color y ambiente a las gradas.

El entrenador granadino confirmó que ve a los suyos preparados para esta nueva batalla y dispuestos a no escatimar un ápice de energía para obrar la épica y alargar dos semanas más la temporada. En este sentido, desde el staff han preparado este partido de vuelta con la minuciosidad habitual, y conscientes de que deben hacer cosas distintas para superar a un filial "amarillo" que no solo tiene potencial arriba, sino que también es profundamente sólido, y además deben estar preparados para los distintos escenarios que pueden darse durante los noventa minutos, sabiendo que un empate en el marcador global al término de la prórroga daría el pase al Zamora CF al haber quedado mejor posicionado en la clasificación liguera.

"Hay que hacer cosas distintas porque el ambiente va a ser diferente, nuestra gente va a estar con nosotros y hay que fluir con ellos. Evidentemente espero un partido algo distinto, pero después el fútbol es el que manda, por eso es tan grande este deporte, por eso es tan bonito", recordó el responsable del banquillo que tendrá como única baja confirmada la de Farrell tras la recuperación se Miki Codina y Sergi López. De este modo, y ante el anuncio de posibles cambios se hace más complicado el acertar al 100% el once titular que pondrá en juego el entrenador del cuadro zamorano, pero también es cierto que tampoco se aguardan revoluciones ni "ataques de entrenador".

Posible once inicial del Zamora CF esta tarde / LOZ

Así, parece clara la portería con Fermín Sobrón, y como defensa se colocarían Diego Moreno y Miki Codina en los laterales para dejar a Erik Ruiz y Luismi Luengo en el centro de la defensa. A partir de ahí, Markel y Carlos Ramos volverán a controlar el centro del campo y es en la parte más ofensiva donde podría haber alguna variante. Una opción pasaría por Sancho y Abde Damar en los extremos, para dejar a Kike Mázquez en la mediapunta y Mario Losada como hombre más adelantado.

Este sería un equipo que ha aportado fiabilidad y que deja pólvora en la recámara, aunque no hay nada asegurado, solo las ganas que tiene que equipo de seguir vivo y no decir adiós a la temporada, y es que a estas alturas nadie quiere irse a casa pero para ello hay que torpedear al "submarino amarillo".