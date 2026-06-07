La XXVIII Carrera por montaña Fernando Casquero ya tiene ganadores

Daniel Sanz Sanfructuoso y Laura González Zorita fueron los grandes vencedores de una de las carreras de Trail más especiales de las que se desarrollan en la provincia: la Fernando Casquero, que sirve para rendir homenaje y recordar al mítico montañero zamorano fallecido hace unos años. A primera hora de la mañana los participantes tomaron la salida desde San Martín de Castañeda dispuestos a cubrir el recorrido marcado por el monte y senderos sanabreses hasta la meta.

El trío ganador de la categoría reina de 19 kilómetros. | CEDIDA

Ganadores

Por lo que se refiere a la distancia larga de 19 kilómetros, Daniel Sanz, de la Montañera Zamorana (que fue el club más destacado), fue el gran vencedor al cruzar la línea de meta en solitario y con un magnífico tiempo de 1:55:33. Más de dos minutos después era Santi Mezquita el que legaba a término, mientras que el podio lo completó Francisco González. Los atletas fueron concluyendo y en el puesto 23º de la general llegó la primera fémina: Laura González Zorita que paró el reloj en 2:31:10. La zamorana María Diez Manzano fue segunda mientras que Cristina Prieto concluyó tercera.

Distancia corta

En la distancia corta, de 9 kilómetros, también hubo ganador de la Montañera Zamorana. En este caso fue Daniel González el primero en cubrir la distancia marcado por la organización y lo hizo con un tiempo de 46:40.

Ganadores distancia corta / Cedida

Poco después llegaron al punto final Ángel Vicente y Julio Alberto Hernández, del Benavente Atletismo, que se repartieron la plata y el bronce de una prueba que discurrió con normalidad y sin incidencias graves, según explicó la organización.

Vencedoras distancia corta / Cedida

Por lo que se refiere a la clasificación femenina, la participante más rápida fue Silvia Fuentes, de la Montañera, con un tiempo de 01:01:31.

La segunda clasificada en esta carrera de 9 kilómetros fue Maite Pascual, del Ceadea, mientras que el trío vencedor lo completó Sonia Merino, del Triatlón Duero. Con todos en meta, y el buen ambiente creado, se desarrolló la tradicional entrega de medallas y, aquellos que quisieron, compartieron una siempre apetecible comida de convivencia.