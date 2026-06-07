Víctor de Aldama también cree en la remontada del Zamora CF

Víctor de Aldama también cree. El expresidente del Zamora CF mostró su apoyo al primer equipo rojiblanco en su objetivo de remontar el 2-0 en contra ante el Villarreal B y seguir vivo en la pelea por alcanzar la Segunda División.

El empresario se pronunció a través de las redes sociales recordando que "Zamora nunca se rinde en las grandes batallas. La afición será el jugador 12, se remontará". Asimismo, tuvo palabras para la nueva propiedad del club, el Grupo Páez, a quienes vendió hace dos años sus acciones. "Habría que darles una ovación porque sin ellos el Zamora no estaría donde está, jugando un play-off a Segunda División". "Han demostrado que el Zamora está por encima de todo. Su inversión, pasión y empeño han hecho llegar al equipo donde hoy está".

Aldama fue presidente del Zamora CF durante 6 años, cogiendo al equipo en Tercera División en 2018 y dejándolo en Primera RFEF en 2024, aunque vivió una fase de ascenso a Segunda, en concreto en 2021 en Almendralejo.

Desde su salida, obligado por su situación judicial, Aldama ha acudido en varias ocasiones a ver a "su" Zamora como espectador y es que ya es un aficionado más, como dijo en su carta de despedida.