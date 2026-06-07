Óscar Cano, entrenador del ZamoraCF: "Es una gran alegría, esta ciudad me ha enamorado"

Óscar Cano se mostró feliz ayer en rueda de prensa tras el 2-0, tanto como por la mañana andando por el casco antiguo de la ciudad. "Me tiene enamorado esta ciudad", confesaba el granadino, maravillado con el apoyo del público no solo en el día clave, también a lo largo de la temporada.

Un día para sufrir y disfrutar

"Sin sufrimiento no se puede conseguir nada en esta vida e íbamos a sufrir porque delante había un contrincante lleno de físico, de fútbol, de grandes jugadores y con dos goles de ventaja", afirmó Cano, señalando que "por ello había que hacer el partido perfecto y se hizo". Para el míster, la expulsión de Gaitán "ayudó, pero para entonces el partido estaba controlado". "Fue una roja clara", indicó, diciendo que, "a partir de ahí el escenario era otro, porque había que marcar en superioridad". Lo tenía claro el entrenador del Zamora CF.

"Antes ya habíamos tenido acercamientos y, desde entonces, tuvimos varios cabezazos claros, pero no entraron", recordó el entrenador, esbozando una sonrisa con "esa jugada de pillo tan de Loren que acabó en penalti".

El esfuerzo fue máximo, pero la recompensa fue enorme. "Siento el fútbol, esa emoción que da esto cuando insistes e insistes. No sale y sigues, pese a los altibajos", dijo Cano, confesando ser "un adicto a competir" y a que solo dejará los banquillos "cuando no sienta esa adrenalina en la banda". "Me encanta, me siento feliz".

Zamora CF - Villarreal B / J. L. Fernández

Zamora para Cano: "Una ciudad que amo"

Pero, para el míster, la alegría era mayor porque "con un 2-0 en contra y un equipo de la talla del Villarreal CF "B", la afición de Zamora lo único que ha expresado durante toda la semana era que se podía". "No he visto una duda, nadie se tiró del barco; no es que creyeran en remontar, es que estaban seguros de que iba a ser así. Eso me hace disfrutar más", resaltó, para añadir: "ya lo dije cuando vine, con la boca llena: esta es una ciudad a la que amo. He encontrado un lugar y una gente que, cuando las cosas van bien o no van bien, nadie pone una mala cara o un mal gesto".

El "dopaje" rojiblanco

"Creo, honestamente, que hoy nos tenían que haber impugnado el partido porque hemos jugado once contra más de siete mil y pico que estábamos aquí. Editábamos dopados, y no solo por el número de aficionados, también por su calidad. Es emocionante conseguir un triunfo así, es un placer inmenso. Esto nos da la vida", dijo emocionado un Óscar Cano que invitó a todos "a seguir soñando", comenzando por el próximo sábado. "No tengo dudad alguna que la afición estará aquí otra vez. Nos han hecho creer a todos cuando la eliminatoria estaba perdida y han venido en masa. No van a fallar cuando empezamos una eliminatoria nueva y espero una grada muy similar a la hoy", subrayó.