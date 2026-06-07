Los horarios del doble duelo del Zamora CF ante el Sabadell ya están fijados

Pocos minutos después de acabar la eliminatoria entre el Zamora CF y el Villarreal CF se concretaba el último paso de los rojiblancos en su búsqueda por el ascenso a la Liga Hypermotion: el doble cruce ante el CE Sabadell CF. Un duelo a ida y vuelta del que se dieron a conocer los horarios rápidamente.

La eliminatoria decisiva por el ascenso para el equipo de Óscar Cano arrancará en casa, en el Ruta de la Plata, el próximo sábado 13 de junio a las 21.00 horas. Así pues, el equipo apenas tendrá seis días para recuperarse del encuentro y preparar el choque contra los catalanes.

Ese espacio entre el 2-0 ante el Villarreal CF y el duelo de ida será el mismo que habrá entre el primer y segundo choque ante el CE Sabadell CF. Y es que, pese a jugar el sábado la ida, la eliminatoria concluirá el viernes 19 de junio a las 21.00 horas en casa de los catalanes. Un horario nefasto para un posible desplazamiento en masa de la afición rojiblanca que contrasta con el elegido para el otro cruce (SD Ponferradina-Celta Fortuna) cuyos dos encuentros serán en sábado a las 18.30 horas.

Albelda no da la cara

Por último, cabe destacar que David Albelda, entrenador del Villarreal CF "B", no acudió este domingo a rueda de prensa tras la eliminación de los suyos. Un comportamiento que no es novedoso en el técnico.