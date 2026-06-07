Fútbol / Primera RFEF
Carlos Ramos, jugador del Zamora CF: «Era un penalti para tirar con el alma»
«Ha sido precioso, pero ojalá mi mejor tarde y la del equipo esté por llegar», comentó el capitán
C. J. T.
Carlos Ramos fue el gran protagonista del partido y de la remontada al firmar dos goles. Sin embargo, al término del 2-0 ante el Villarreal CF que daba el pase a su equipo a la final del play-off, el capitán rojiblanco era mucho más que eso: era un zamorano feliz.
De los primeros en creer
Ramos fue de los primeros en creer en la remontada, en transmitirlo en redes sociales, y ayer lo vio claro. «Cuando acabó el partido de Villarreal, todos los que habíamos vivido lo de Sant Andreu sabíamos que se podía, que había que creer, que solo eran dos goles y los habíamos marcado muchas veces en el Ruta de la Plata», indicó, asegurando que, en esta ocasión, «el Ruta de la Plata, estando así, mete el primero. Ya era un gol menos y era mucho más fácil».
Una tarde de las mejores para el capitán
El capitán del Zamora CF tiró de memoria para recordar una tarde mejor que esta para él como rojiblanco. «Hice una vez dos goles en cadetes, pero fuera del estadio», apuntó, para pedir un deseo después: «ha sido una buena tarde, ojalá la mejor esté por llegar».
El penalti: el tiro de todos
El bigoleador ante el Villarreal CF habló de ese penalti que supuso el 2-0 y salvó a los suyos: «estaba tan tenso como el estadio».
«Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Antes del partido, tenía pensado tirarlo al otro lado porque ya había cambiado el lanzamiento el otro día», confesó, para subrayar: «pero era un penalti que había que tirar con el alma, que había que tirar por las 7.000 personas que habían venido al campo y por una ciudad que ha estado toda volcada con nosotros».
Carlos Ramos resaltó el gran partido de los suyos: «sabíamos como teníamos que jugar. Lo teníamos claro, sabíamos que no podíamos dejarles correr y ha salido todo de cara. Ha sido precioso».
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