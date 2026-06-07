Ana Tainta, nueva baja para el Recoletas Zamora

Sigue el carrusel de bajas en el CD Zamarat. Hoy el club ha despedido a Ana Tainta, jugadora que llegó la pasada temporada al Recoletas Zamora y que se convirtió en una de sus piezas fundamentales a lo largo de la temporada en la Liga Challenge.

El club ha señalado que esta despedida "sabe más a un hasta pronto que a un adiós" y ha reconocido "el talento, el trabajo y el tesón" de una jugadora cuyos números fueron importantes bajo la tutela de Raúl Pérez y que, por desgracia, sufrió una grave lesión de rodilla que le impidió acabar la temporada en pista junto al resto de sus compañeras.

Precisamente, sobre dicha lesión, se pronunció el club en el anuncio de su adiós. El CD Zamarat deseó que se recupere "a su ritmo, con calma y la misma energía con la que ha afrontado cada reto", afirmando que la entidad naranja desea su vuelta en el futuro: "te esperamos con los brazos abiertos porque esta es tu casa".