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Fútbol / Play-off a Segunda División

El Zamora CF pone rumbo a las 6.000 entradas vendidas para el partido ante el Villarreal B

Las gradas del Ruta de la Plata presentarán un gran aspecto y la afición llevará en volandas a los suyos

Aficionados del Zamora CF

Aficionados del Zamora CF / Victor Garrido / LZA

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El ambientazo en el Ruta de la Plata mañana domingo (18.30 horas) ya está asegurado. La cifra de entradas vendidas para la eliminatoria ante el Villarreal B va camino de las 6.000, lo que significa miles de voces, de aficionados, animando a la plantilla de la capital del Duero en su encuentro más importante (hasta el momento) del presente curso.

La venta de localidades para ver el duelo ante el Villarreal B continuará hasta la hora del encuentro, las 24 horas, en la página web del club, pero también se podrán adquirir durante la matinal de hoy sábado en la tienda del club, en la Plaza de Castilla y León, de 10 a 14.00 horas, y ya el domingo, a partir de las cuatro de la tarde, en la taquilla del estadio.

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Con estos preliminares, se prevé un ambiente de fiesta que, sin duda, propiciará que la plantilla ofrezca su mejor versión ante un cuadro rival dirigido por el mítico David Albelda que desembarcará en Zamora dispuesto a aguar la fiesta y emular lo ocurrido hace 17 años. En la capital del Duero, por contra, se confía en la revancha y, sobre todo, en la remontada.

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