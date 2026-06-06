El Zamora CF Juvenil pierde en la prórroga y se queda sin ascenso a Liga Nacional

El Zamora CF Juvenil no pudo coronar su gran temporada y se quedó sin el ascenso a Liga Nacional tras perder en la prórroga ante la Cultural Leonesa (2-3).

Tras el empate a uno rubricado por ambos planteles en la ida (1-1), el nombre del ascendido se iba a decidir en el último encuentro que ya se preveía que iba a ser igualado.

Todo arrancó con dos equipos cautelosos que no querían cometer fallos ni precipitarse, como se demostró en los primeros minutos. Poco a poco, los rojiblancos quisieron imponer su ley y al filo del descanso, Jorge Calvo ponía el 0-1 (1-2 global) que allanaba el camino.

El reto era dificil porque los locales iban a apretar y al final, en el último tramo, ponían el empate que invitaba a la prórroga.

El calor, el cansancio... todo hacía mella, pero se necesitaba un esfuerzo más. Tras una primera parte sin goles, nada más arrancar la segunda, la Cultu acertó. Puso el 2-1 (3-2 en el global) en lo que fue un mazazo para el equipo zamorano que, no obstante, quiso morir en la orilla.

La épica no fue posible, y el ascenso fue para los leoneses mientras que el Zamora seguirá en Regional desde donde volverá a luchar por el ascenso.