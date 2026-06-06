Fútbol / Play-off a Segunda División
Un Sabadell plagado de exrojiblancos remonta ante el Madrid Castilla y espera rival: Zamora CF o Villarreal B
Joel Priego, que fue decisivo, Coscia y Escudero militan en el cuadro catalán
EFE
Un gol de Joel Priego (ex del Zamora CF) en el último minuto culminó este viernes la remontada del Sabadell (donde también militan Coscia y Escudero) ante el Real Madrid-Castilla (3-0) y selló el pase del equipo catalán a una de las finales por el ascenso a LaLiga Hypermotion.
El filial madridista llegó a Sabadell con la ventaja del 2-0 del duelo de ida, pero su paso por el Estadi de la Nova Creu Alta se convirtió en una pesadilla y una fiesta para en anfitrión ante más de 11.000 aficionados.
El propio Priego adelantó al Sabadell en el 31 y dos minutos más tarde David Astals igualó una eliminatoria que se acabó en el minuto 90 con el 3-0 de Priego.
El Sabadell se jugará el ascenso a Segunda contra el ganador del cruce entre el Zamora CF y el Villarreal B, que se decidirá este domingo en el Ruta de la Plata (18.30 horas).
- Los militares advierten: 'No somos árboles para repoblar Zamora, Monte la Reina tendrá éxito si logra ser un destino atractivo
- GALERÍA | Las mejores imágenes de Glorificado, el Toro Enmaromado de Benavente
- Alimerka dona el primer bonito rulado de Avilés, el 'campanu' del mar, a Casa Betania de Zamora
- Estos son los 22 candidatos para once puestos en la Cámara de Comercio de Zamora
- La tapa zamorana que Xuso Jones no probaría y el imán que se llevó el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe
- Glorificado en Benavente: hora y media de un Cebada Gago sin pena ni gloria
- Cinco ayuntamientos zamoranos crean la primera asociación que garantice el control de las plantas de biogás
- Oferta de empleo en Zamora con fines de semana libres: se buscan 15 trabajadores