Un Sabadell plagado de exrojiblancos remonta ante el Madrid Castilla y espera rival: Zamora CF o Villarreal B

Un gol de Joel Priego (ex del Zamora CF) en el último minuto culminó este viernes la remontada del Sabadell (donde también militan Coscia y Escudero) ante el Real Madrid-Castilla (3-0) y selló el pase del equipo catalán a una de las finales por el ascenso a LaLiga Hypermotion.

El filial madridista llegó a Sabadell con la ventaja del 2-0 del duelo de ida, pero su paso por el Estadi de la Nova Creu Alta se convirtió en una pesadilla y una fiesta para en anfitrión ante más de 11.000 aficionados.

El propio Priego adelantó al Sabadell en el 31 y dos minutos más tarde David Astals igualó una eliminatoria que se acabó en el minuto 90 con el 3-0 de Priego.

El Sabadell se jugará el ascenso a Segunda contra el ganador del cruce entre el Zamora CF y el Villarreal B, que se decidirá este domingo en el Ruta de la Plata (18.30 horas).