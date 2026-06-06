Los juveniles del Zamora CF se juegan el ascenso a Lina Nacional este mediodía en León

Último partido, última batalla por alcanzar la Liga Nacional Juvenil. El Zamora CF disputa este mediodía el encuentro definitivo por el ascenso y lo hace en Puente Castro donde le espera la Cultural Leonesa que no le pondrá las cosas nada fáciles a los rojiblancos que tienen opciones reales de dar el ansiado salto de categoría.

Tras superar la primera eliminatoria, el equipo llegó al cruce definitivo y lo hizo con un primer partido igualado en casa, en el anexo del Ruta de la Plata, donde peleó y luchó hasta el 1-1 final que deja todo muy abierto. Conscientes del que los leoneses tienen a su favor el "factor campo" el Zamora Juvenil se presenta a este choque dispuesto a mostrarse muy serio en defensa y paciente ya que, tarde o temprano, las ocasiones de gol se sucederán y tendrán que aprovecharlas.