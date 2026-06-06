Fútbol | Fase de ascenso a Liga Nacional Juvenil
Los juveniles del Zamora CF se juegan el ascenso a Lina Nacional este mediodía en León
El partido por la Liga Nacional arrancará a las 12.30 horas en Puente Castro
A. O.
Último partido, última batalla por alcanzar la Liga Nacional Juvenil. El Zamora CF disputa este mediodía el encuentro definitivo por el ascenso y lo hace en Puente Castro donde le espera la Cultural Leonesa que no le pondrá las cosas nada fáciles a los rojiblancos que tienen opciones reales de dar el ansiado salto de categoría.
Tras superar la primera eliminatoria, el equipo llegó al cruce definitivo y lo hizo con un primer partido igualado en casa, en el anexo del Ruta de la Plata, donde peleó y luchó hasta el 1-1 final que deja todo muy abierto. Conscientes del que los leoneses tienen a su favor el "factor campo" el Zamora Juvenil se presenta a este choque dispuesto a mostrarse muy serio en defensa y paciente ya que, tarde o temprano, las ocasiones de gol se sucederán y tendrán que aprovecharlas.
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