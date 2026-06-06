Gómez y Trigo se alzan campeones del Triatlón "Ciudad de Zamora": Un espectáculo de diez

Raúl Gómez y Andrea Trigo se alzaron como los grandes vencedores ayer del triatlón sprint de la décima edición del Triatlón "Ciudad de Zamora", prueba reina de una jornada magníficamente organizada por Triatlón Duero de la que pudieron disfrutar tanto los dos centenares de deportistas que tomaron la salida como los múltiples aficionados, familiares y curiosos que siguieron su espectacular desarrollo por los parajes del casco antiguo o la playa de Los Pelambres.

Cumplía diez años la fecha más importante de la provincia en lo que a triatlón se refiere y su celebración estuvo a la altura de dicho número. La maestría acumulada a lo largo de los años por Triatlón Duero organizando la competición, así como el creciente prestigio de la misma con el paso de cada capítulo, se dejaron notar desde el primer momento en la playa de Los Pelambres. El punto de referencia de esta "Ciudad de Zamora", con sus bellas vistas y su agradecida sombra en un día de tanto calor como el de ayer.

Desafiando esas altas temperaturas, apoyados por un ligero viento, familiares y amigos se dieron cita en la orilla del río para el comienzo de la competición. Un arranque que tuvo como protagonista el Campeonato de Castilla y León Sprint de categoría juvenil, cuyo inicio estaba previsto a las 15.30 horas y que saltó puntual al agua con una doble salida: primero los triatletas masculinos y, cinco minutos más tarde, las triatletas femeninas.

Como estaba previsto, debido también a un recorrido más acotado (300 metros de nado, 10 kilómetros de bicicleta y dos de carrera), la competición fue realmente rápida. La intensidad de la cita regional juvenil se dejó notar de las primeras brazadas al cambio hacia las dos ruedas, con ya varios triatletas cosechando una ligera ventaja sobre el resto de rivales. Fue el caso de Álvaro Cerro; el asturiano salió primero del agua y también dejó su bicicleta en primera lugar, avanzando como destacado a la parte final del recorrido al llegar a Olivares claramente por delante.

Aun así , Cerro tuvo que esforzarse al máximo para coronarse campeón. Por detrás, sus rivales no dejaron de ir recortando tiempo hasta poner en peligro su victoria. Sin embargo, y aunque su esfuerzo fue notable, tanto a Víctor Fernández como a Alejandro Reina no les llegó la energía para dar caza al asturiano. Fernández cruzó la meta 22 segundos más tarde que el campeón para ser segundo y, apenas once segundos después, Reina cerraba el podio masculino ocupando el tercer puesto.

Ciclistas a toda velocidad por el Puente de los Poetas con motivo del Triatlón "Ciudad de Zamora" / C. J. T.

De forma paralela, el campeonato juvenil femenino atrajo gran atención. El segmento inicial de agua terminó con un grupo de triatletas muy junto y el paso a la bicicleta tampoco dio muchas pistas sobre la potencial ganadora. Al título optaban Manuela Moneo, Jimena Moreno, Aitana Soria y Matilde López luchaban por la gloria y los dos últimos kilómetros fueron decisivos.

Al final, Moneo se adjudicó la victoria con un tiempo de 34.47, superando por 14 segundos a Moreno y por casi un minuto a Soria en un podio para el recuerdo.

Tras la disputa de la cita juvenil, llegó el momento cumbre de la jornada. Con más público en la playa y una salida multitudinaria, el triatlón sprint "Ciudad de Zamora" se ponía en marcha y con él la ciudad se disponía a disfrutar de grandes nombres en el panorama del triatlón internacional.

El espectáculo no defraudó; ni mucho menos. Desde la entrada al agua con la estampa de la catedral de fondo, al recorrido en bici con el Puente de los Poetas como gran "lanzadera" hacia trascastillo. Ninguno de los participantes se guardó un ápice de energía y entregó una versión entusiasta para disfrute de todos aquellos que contemplaron la competición a lo largo del recorrido.

Kevin Tarek Viñuela fue el primero en salir del agua, pero la ventaja que tenía sobre el resto de competidores no era muy grande. Por ello, durante la lucha sobre pedales, la primera posición pasó a ser de Raúl Gómez y amenazó también con caer en manos de otros protagonistas como Hugo Ramos o Christian Mesa.

Al final, Gómez resistió los envites del resto de oponentes y entró en el segmento decisivo como líder, terminando los cinco kilómetros de recorrido con un tiempo de 52.49 que le proclamó campeón del "Ciudad de Zamora" por delante de un Kevin Tarek Viñuela que cedió en la recta final y cruzó a un minuto de distancia para ser segundo en un cajón que completó Asier Fernández.

En cuanto a la lucha por el título en categoría femenina, la disputa fue también de máxima igualdad, pero con un desenlace más emocionante. Y es que, Andrea Trigo no pudo alzar los brazos y celebrar su triunfo casi hasta la línea de llegada, punto que la del CD Delkia alcanzó con solo doce segundo de renta sobre Alba Núñez, ganadora de Castilla y León, y apenas 20 segundos sobre la campeona de 2025 en Zamora, Esther Gómez, que cerca estuvo de revalidad su título en el Duero. Una pelea de tú a tú a tres bandas que completó el cuadro de honor de este décimo Trofeo Ciudad de Zamora. Una prueba imprescindible que hizo las delicias del público y ofreció una jornada de diez.