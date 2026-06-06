Fatou Filor, nueva baja en el Recoletas Zamora

Fatou Filor será baja para la próxima temporada en las filas del Recoletas Zamora. Así lo anunciaba este sábado el CD Zamarat agradeciendo "su trabajo y esfuerzo" por "defender los colores" del club durante la pasada campaña.

Filor, pívot de 1,94 metros de altura, fichó por el Recoletas Zamora tras formar parte del Unicaja Andalucía, club con el que compitió en categorías inferiores y en Liga Femenina 2. La jugadora, que llegaba para ser una pieza clave en la pintura naranja, fue una pieza importante en el equipo de Rula. Llegó a disputar los 30 partidos de liga y los dos de play-off, acumulando más de 480 minutos de juego en los que consiguió firmar 205 puntos, capturar 140 rebotes y seis asistencias.

El Recoletas Zamora le deseó "toda la suerte del mundo en sus próximos retos" y despidió con cariño a la jugadora en redes sociales. Una Filor que se suma al capítulo de bajas ya anunciadas para la próxima temporada.