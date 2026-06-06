El CD Natación Zamora se luce en el "Villa de Mairena de Aljarafe"

El CD Natación Zamora completó una de sus actuaciones más brillantes de la temporada en el XXVIII Open Internacional “Villa de Mairena del Aljarafe”, una cita de referencia que reunió a 536 nadadores de España, Portugal e Italia y que exige marcas de acceso propias de la élite. El club acudió con diez deportistas y regresó con un balance excepcional: una medalla de bronce, numerosas presencias en Finales A y un amplio número de mejores marcas personales.

Diego Fernández, protagonista

El gran nombre propio del campeonato fue Diego Fernández Hernández, que se colgó el bronce en los 1500 Libre con un tiempo de 16:52.80 tras una carrera impecable. El fondista zamorano completó además un torneo sobresaliente con una 6.ª posición en la Final A de 400 Libre (4:15.60) y un 12.º puesto en 200 Libre, rozando otra final.

Presencia constante en las finales

La presencia del CD Natación Zamora en las finales absolutas fue constante. Alejandro López Martín firmó dos actuaciones de enorme nivel: 7.º en la Final A de 200 Libre (2:02.78) tras un brillante 2:00.79 en preliminares, y 8.º en la Final A de 400 Libre (4:19.26). Su regularidad lo situó entre los nadadores más competitivos del torneo.

Otro de los grandes destacados fue el joven Hugo Guerra San Martín, nacido en 2011, que confirmó su proyección clasificándose para la Final A de 50 Espalda, donde terminó 8.º tanto en la preliminar (28.53) como en la final (29.17). Un resultado de enorme valor en un evento de este nivel.

En categoría femenina, Sara Pomar Solana volvió a demostrar su solvencia en pruebas técnicas. Fue 4.ª en la Final A de 200 Braza (2:47.20) y 6.ª en la Final A de 200 Estilos (2:34.80), además de lograr un meritorio 10.º puesto en 200 Mariposa.

El fondo volvió a dejar otro gran resultado con la 5.ª posición de Alexandre Gomes Coco en los 1500 Libre (17:47.36), confirmando la fortaleza del club en las pruebas largas.

El resto de la expedición —África Refoyo Martín, Mencía Pérez Lafuente, Hugo Fernández Hernández, Pablo López Martín y Abel San Bernardo Masero— completó un campeonato de enorme nivel, rebajando tiempos y compitiendo de tú a tú con la élite internacional.