Albelda, entrenador del Villarreal B, ante su partido frente al Zamora CF: "No podemos ir únicamente a defender el resultado”

En Zamora y en el Zamora CF ya está todo listo para recibir al Villarreal B en busca de remontar el 2-0 de la ida y pasar a la final por el ascenso a Segunda División, donde le espera el Sabadell de Joel Priego, Coscia y Rodri Escudero, que hizo lo propio este viernes ante el Castilla.

El reto no será fácil, pero en el cuadro de la capital del Duero aseguraron estar listos para la épica en un Ruta de la Plata que presentará una gran imagen.

Este viernes, además de Óscar Cano y Kike Márquez, también hablaba de este encuentro el entrenador del filial del “submarino amarillo”, David Albelda que, a través de la página web del club daba su parecer sobre cómo quiere que los suyos afronten este encuentro ante el Zamora CF un “buen equipo con un entrenador que tiene experiencia y que conoce el play-off”. “Nuestra idea es afrontar el partido como si fuera un partido más, por lo menos de inicio, sin pensar en que tenemos un resultado favorable en una diferencia de dos goles. Pensamos incluso en disputar el partido e intentar ganar y en nuestras ideas, no podemos ir únicamente a defender el resultado”, comentó Albelda quien admitió, como es lógico, que le hubiese gustado llevar un gol más a favor. “El resultado es magnífico para enfrentar un partido de vuelta. Debemos disfrutar y ser nosotros mismos. No pensamos en que es un partido de play-off, pensamos en que es un partido de liga en el que intentas ganar el partido”.

¿Qué piensa del Zamora CF?

Respecto al Zamora, el mítico jugador resaltó que es una plantilla “con experiencia” y hecha para estar en estas posiciones de pla-yoff, por lo que pidió a sus pupilos “la tranquilidad de no pensar únicamente en el resultado de la ida y en defender. Más bien pensar en afrontar este partido como si fuera un partido de liga más”, consciente también de que el Ruta de la Plata presentará un gran ambiente ya que tildó de “normal” que la afición vaya a animar a su equipo y confía en el que los suyos no caigan en el nerviosismo.

“Debemos pensar en intentar marcar y ganar el partido. Esas son un poco las ideas. Yo creo que nuestro equipo es más vulnerable. Vamos a intentar ser el Villarreal B que hemos visto durante toda la temporada. Buscar portería contraria”, comentó en declaraciones facilitadas por el club.

Para acabar, Albelda auguró un Zamora CF similar al de la ida porque “tienen una idea de juego muy clara con una plantilla relativamente corta. Lo que hacen lo hacen muy bien. Siempre tienen el potencial del balón parado, en el que son realmente peligrosos. Simplemente intentarán aprovechar las ocasiones que tengan pero, pase lo que pase, no debemos entrar en el nerviosismo y estar siempre vivos en el partido”, concluyó.