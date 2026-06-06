Piragüismo
Ainnare García se cuelga el bronce en la Copa de España Cadete de Piragüismo
La joven promesa del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora demostró su magnífico nivel en la distancia de 500 metros
Ainnare García ha vuelto a desvelarse como una gran promesa del piragüismo español. La palista del San Gregorio Ciudad de Zamora se colgó una valiosísima medalla de bronce en la Copa de España Sprint, donde tomó parte sobre la distancia de 500 metros, dando pasos adelante para poder ser incluida en el equipo nacional la próxima temporada.
Tras su buen hacer en el Campeonato de España de Maratón, celebrado tan solo hace una semana en Zamora, la joven piragüista volvió a la pista en el embalse de Pontillón (Pontevedra) donde se iba a ver las caras con rivales de primer nivel, a las que hizo frente, y en muchos casos superó, demostrando su innegable calidad.
Todo comenzó a primera hora con las series contrarreloj de K-1 500, donde Ainnare fue segunda, con un tiempo de 2:04,49 que le permitió clasificarse sin problemas para semifinales, donde ganó su regata para llegar a la final por la puerta grande y un tiempo de 2:03,57 que daba pie a soñar con las medallas.
Ya en la carrera definitiva, Ainnare peleó y luchó desde el inicio para subir al podio e incluso rebajó todavía más el tiempo empleado al parar el crono en 2:03,04, lo que le valió una magnífica medalla de bronce. La palista cruzó la meta por detrás de Carla Corrales y Manuela Lastra, oro y plata, respectivamente en esta Copa de España, y salió ganadora de una intensa lucha con Claudia Cook y Lara Martínez. Ahora ya toca pensar en el siguiente reto.
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