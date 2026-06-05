El último intento fallido

El Zamora CF se encuentra sumido en un nuevo reto por el ascenso a Segunda División, un reto que ya había afrontado en otras seis ocasiones y en dos de ellas -Castellón y Rayo Vallecano- se quedó a un solo gol de alcanzar el objetivo. En ninguno de los casos anteriores, el equipo rojiblanco se había marcado ninguna obligación, pero este año, el gran reto de la temporada era intentar conseguir el ansiado ascenso que se le había resistido en las seis ocasiones anteriores.

David Aldama y Joaquín Paz, los presidentes, | LOZ / LOZ

La última de ellas fue un tanto extraña. Era el último año de la tradicional Segunda División B y se jugaba en plena pandemia en 2020-21 con cuatro ascensos y 36 plazas en juego para la Primera RFEF de nueva creación. La competición se desarrolló en tres fases, de las cuales, la primera correspondió a la competición regular, la segunda abarcó tres fases específicas (Segunda División, Primera División RFEF y Permanencia en Segunda División RFEF) y la tercera fue la promoción de ascenso a Segunda División.

Los jugadores rojiblancos, animando desde el banquillo / LOZ

El Zamora entró al comienzo de la temporada en la liguilla del Grupo I que se presentaba con una enorme dificultad ya que había rivales de un alto nivel como el recién descendido Deportivo de La Coruña, junto a Pontevedra, Racing de Ferrol, Celta B, Compostela, Salamanca o Unionistas. Pero las expectativas no se cumplieron del todo y los tres primeros clasificados fueron Celta B, Unionistas y Zamora CF, con lo que los rojiblancos pasaban a luchar por estar en la nueva Primera RFEF al año siguiente. Era una plantilla recién ascendida a Segunda B de la mano de David Movilla que tan sólo se había planteado el objetivo de lograr la permanencia o como mucho, entrar en Primera RFEF.

Una plantilla inolvidable

David Movilla dirigía un equipo con muchos jugadores de grato recuerdo como los porteros Jon Villanueva y Martín Mapisa; los defensas Adrián Crespo, Piña, Astray, Rocha, Asiel, Alex Menéndez, Álvaro Coque, Carlos Parra y Dani H.; los centrocampistas Cadenas, Juanan, Carlos Ramos, Vallejo, Conejo, Nico Delmonte; y los delanteros Sergio García, Omar, Pablo Zotes, Perero, Romero, Dani Hernández, Coscia, Valentín Prieto, Jacobo Alcalde, Escudero, Adri Herrera o Adrián Vicente.

En la segunda fase de la competición, el equipo rojiblanco tuvo que enfrentarse a Burgos, Cultural Leonesa y Valladolid Promesas, y alcanzó el tercer puesto de su grupo que le daba derecho a jugar en Primera RFEF y a jugar la fase de ascenso tras una emocionante remontada y victoria por 2-3 en el estadio Reino de León que dejó fuera a Unionistas, Valladolid y a la propia Cultural.

Este tercer puesto clasificaba a los rojiblancos para la fase de ascenso a Segunda División , la sexta en su historia, y la última hasta la edición de este año, que se desarrolló mediante el sistema de eliminatorias, a partido único, y en Extremadura, en formato de concentración. Los partidos se jugaron en Badajoz, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Don Benito. Y el sorteo deparó que el partido del Zamora se celebraría en Almendralejo contra el CD Badajoz, claro favorito porque además jugaba en su tierra. El equipo pacense había sido el que mejores estadísticas presentaba en toda la Segunda B con un asombroso 43-13 de "golaverage" y se veía como un enemigo temible. Además, contaba con David Vizcaíno, hoy en el Zamora, como director deportivo.

“No pudo ser, aunque se mostró orgullo hasta el final. El Zamora CF despidió ayer una magnífica temporada, y lo hizo al perder ante uno de los claros candidatos al ascenso, el CD Badajoz, en el primer partido de play-off. Esa derrota, eso sí, no resta un ápice de brillantez al curso ejecutado por un equipo que hace un año estaba en Tercera División y la campaña 21- 22 jugará en la Primera RFEF”, escribió en estas mismas páginas Paz Fernández en su crónica del partido de Almendralejo en el que el Zamora no pudo con un rival que fue superior y le endosó un 2-0 en la primera parte que ya no pudo remontar.

La eliminatoria era a partido único, con lo que los hombres de Movilla se volvían a casa con la sensación del deber cumplido aunque con la decepción del sexto intento fallido de ascenso a la división de plata del fútbol español.

Otros intentos fallidos

Era el sexto intento de ascenso a Segunda División de un Zamora que firmó su primera opción en 2001 en un play off contra Nástic de Tarragona, Cádiz y Amurrio, con ascenso para el equipo catalán, y Álvarez Tomé en el banquillo.

El siguiente reto se produjo dos años más tarde, con Corchado en el banquillo y Burgos, Athletic B y Algeciras como enemigos, con ascenso para los andaluces. Otros dos años pasaron para que llegase la siguiente fase de ascenso, esta vez con Balta como entrenador y una primera eliminatoria contra el Sevilla B (0-0 y 1-1) y la segunda frente al Castellón de Óscar Cano con 2-1 en el Ruta, y 1-0 en Castalia. El Zamora se quedaba a un solo gol del ascenso.

Y también acarició la división de plata el Zamora en 2008 en un play off en el que eliminó al Linares por 1-1 y 2-1, y volvió a quedarse a un gol del ascenso frente al Rayo Vallecano al perder en el Ruta de la Plata 0-1 y empatar en Vallecas 1-1.

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La siguiente cita con el ascenso se produjo un año más tarde, con el Villarreal B como rival y doble victoria por 2-0 del filial amarillo que fue claramente superior.n