Solidaridad y deporte, de la mano hoy con la "Carrera x Cáritas"

Zamora disfrutará en la noche de hoy viernes de una nueva cita en la que deporte y solidaridad irán de la mano con motivo de la "Carrera x Cáritas", todo un evento que busca dar forma a una jornada inolvidable en el casco antiguo de la capital del Duero.

La iniciativa dará comienzo a las 21.00 horas con la inauguración y la modalidad de andarines que abrirá el corte de cinta por parte del diputado Juan del Cano y el director de Cáritas Ignacio Enríquez. Un punto de partida al que seguirá, una hora más tarde, la carrera de cinco kilómetros con inicio y llegada en la plaza de Viriato, recorriendo las calles del casco antiguo y el paseo entrepuentes.

El fin de fiesta llegará a las 22.30 horas, con la llegada de los cerca de 300 corredores, a cargo de "Marabao y tú", grupo que ofrecerá un concierto en la plaza de Viriato.