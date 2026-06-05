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Solidaridad y deporte, de la mano hoy con la "Carrera x Cáritas"

La prueba, que arranca a las 21.00 horas, tendrá como punto central la plaza de Viriato

Imagen de la salida de una prueba anterior disputada en el casco antiguo.

Imagen de la salida de una prueba anterior disputada en el casco antiguo. / Victor Garrido

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C. J. T.

Zamora

Zamora disfrutará en la noche de hoy viernes de una nueva cita en la que deporte y solidaridad irán de la mano con motivo de la "Carrera x Cáritas", todo un evento que busca dar forma a una jornada inolvidable en el casco antiguo de la capital del Duero.

La iniciativa dará comienzo a las 21.00 horas con la inauguración y la modalidad de andarines que abrirá el corte de cinta por parte del diputado Juan del Cano y el director de Cáritas Ignacio Enríquez. Un punto de partida al que seguirá, una hora más tarde, la carrera de cinco kilómetros con inicio y llegada en la plaza de Viriato, recorriendo las calles del casco antiguo y el paseo entrepuentes.

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El fin de fiesta llegará a las 22.30 horas, con la llegada de los cerca de 300 corredores, a cargo de "Marabao y tú", grupo que ofrecerá un concierto en la plaza de Viriato.

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