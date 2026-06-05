Atletismo
Solidaridad y deporte, de la mano hoy con la "Carrera x Cáritas"
La prueba, que arranca a las 21.00 horas, tendrá como punto central la plaza de Viriato
C. J. T.
Zamora disfrutará en la noche de hoy viernes de una nueva cita en la que deporte y solidaridad irán de la mano con motivo de la "Carrera x Cáritas", todo un evento que busca dar forma a una jornada inolvidable en el casco antiguo de la capital del Duero.
La iniciativa dará comienzo a las 21.00 horas con la inauguración y la modalidad de andarines que abrirá el corte de cinta por parte del diputado Juan del Cano y el director de Cáritas Ignacio Enríquez. Un punto de partida al que seguirá, una hora más tarde, la carrera de cinco kilómetros con inicio y llegada en la plaza de Viriato, recorriendo las calles del casco antiguo y el paseo entrepuentes.
El fin de fiesta llegará a las 22.30 horas, con la llegada de los cerca de 300 corredores, a cargo de "Marabao y tú", grupo que ofrecerá un concierto en la plaza de Viriato.
- Alimerka dona el primer bonito rulado de Avilés, el 'campanu' del mar, a Casa Betania de Zamora
- Fallece un benaventano de 40 años tras volcar su vehículo en la A‑6 a la altura de Rueda
- Monte la Reina, un impacto en el PIB anual provincial 83 millones que llegará con retraso: '¿Puede Zamora permitirse el lujo de que las cosas sean tan lentas?
- GALERÍA | Las mejores imágenes de Glorificado, el Toro Enmaromado de Benavente
- La conexión zamorana del caso Plus Ultra: la nueva abogada del presunto testaferro de Zapatero
- La tapa zamorana que Xuso Jones no probaría y el imán que se llevó el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe
- Glorificado en Benavente: hora y media de un Cebada Gago sin pena ni gloria
- Benavente recibe a Glorificado, fresco como una lechuga tras viajar 714 kilómetros con temperaturas 'superagradables