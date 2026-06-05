Solidaridad
El Pinilla Duero recauda 1.752 euros para la Asociación Española contra el Cáncer gracias a "Goles por la Esperanza"
A. O.
El club Pinilla Duero ha hecho entrega de un cheque por valor de 1.752 euros a la Asociación Española contra el Cáncer, recaudados durante la celebración del Encuentro Solidario de fútbol sal "Goles por la esperanza".
El evento reunió a numerosos clubes y jóvenes deportistas en una jornada marcada por el compañerismo, el deporte y la solidaridad, donde todos los equipos participantes disputaron encuentros y los niños recibieron obsequios como recuerdo de esta jornada tan especial.
Desde AECC trasladaron su agradecimiento a todos los clubes participantes, así como a Javier y al club Unión Deportiva Pinilla Duero por su implicación y entusiasmo, y a las familias, asistentes y entidades colaboradoras que hicieron posible el desarrollo de este encuentro solidario. Del mismo modo, destacaron la labor de todas las personas voluntarias y patrocinadores, cuya colaboración ha sido fundamental para el éxito del evento y para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer. Gracias al compromiso de todos, el encuentro ha logrado recaudar un total de 1.752 euros, que serán destinados íntegramente a los programas y servicios que la AECC desarrolla en apoyo a pacientes oncológicos y sus familias.
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