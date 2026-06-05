Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Vamos a pasar la eliminatoria ante el Villarreal B"

Hace meses Óscar Cano avanzó que el equipo se clasificaría para el play-off, y así fue. Ahora, el entrenador del Zamora CF aseguró este viernes con la misma convicción que "vamos a pasar la eliminatoria" porque, añadió, "no sería justo por mi parte estar aquí sentado si no lo sintiera y no lo pensara así". No obstante, no se mostró ingenuo en sus palabras, y expuso "la dificultad y potencial de un Villarreal B que llega con un 2-0 a favor y que acumula 24 partidos en los que solo ha encajado una derrota, aunque hay que recordar que a los rojiblancos les valdría un empate en el resultado global al término de la prórroga. "Si yo no creyese que podemos pasar la eliminatoria, me despediría ahora mismo. ¿Qué pintamos aquí si no pensamos, si no creemos, si no ansiamos, si no peleamos, si no lo damos todo para pasar la eliminatoria?", añadió el granadino.

Una vez confirmada su creencia, Cano dejó patente que su plantilla tiene "capacidades y argumentos suficientes para voltear una eliminatoria y después se lo tiene que creer, porque si no, de nada vale. La cabeza aquí juega un papel importante. Hay que imaginarse todos los días y decirse todos los días y sentir todos los días que se puede hacer", indicó. Además, recordó que el fútbol ha demostrado a lo largo de la historia que todo es posible, sin olvidar la importancia del factor campo y de tener a miles de personas arropándolos, como ha sucedido durante toda la semana, tanto en redes sociales como con aficionados con los que se ha encontrado. "Toda nuestra gente la tenemos a favor y espero que sea un domingo bonito y una historia bonita que acabe, como bonita que es, con un final feliz".

La semana ha sido sin duda especial en el seno del club y el técnico comentó que ha notado entre los suyos la sensación de que "no quieren entrenar, sino que quieren que llegue ya el partido". "A ellos les hubiese encantado jugar el lunes y como están dolidos por el resultado de la ida, lo que quieren es que cuanto antes llegue ese día". "A mí, en cierto modo, me pasa igual y me gustaría jugar lo antes posible, pero eso, lejos de ser negativo, es positivo porque quieren jugar ese partido".

Claves

Una de las claves de este compromiso tan importante será salir calmados y no sobre excitados, siendo conscientes de que "son un par de goles, no se les está exigiendo marcar cinco. Hay que tener mucho cuidado con muchas cosas, porque lo que no podemos hacer es encajar. Lo que sí hay que hacer es un partido incómodo a un equipo que, repito, tiene una calidad inmensa, porque muchísimos de esos jugadores van a jugar en Primera División", apuntó el responsable del banquillo quien también puntualizó que no le preocupa el estado físico porque "nadie va ahorrarse una carrera ni a parecer cansado, aunque por dentro esté exhausto".

Para este encuentro, en el que sí podría haber algún cambio en el dibujo o estrategia que ponga en juego, Cano recuperará a Sergi López y a Miki Codina, por lo que solo acusará la baja de Farrell que lleva meses fuera de las convocatorias por problemas físicos que no termina de superar.