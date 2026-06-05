Kike Márquez, ante el Zamora CF - Villarreal B: "Confío ciegamente en este equipo y en el cuerpo técnico"

Quedan poco más de 48 horas para que arranque el Zamora CF – Villarreal B, un partido en el que los rojiblancos necesitan voltear el 2-0 recibido en la ida de este primer combate por la Segunda División y que pondrá a prueba la capacidad de un equipo que cree profundamente en la remontada.

Kike Márquez, uno de los veteranos del vestuario y con experiencia en play-offs y ascenso, explicó que ha vivido muchas fases de ascenso a lo largo de su carrera “de todo tipo y se aprende mucho de ello”. No obstante, hizo hincapié en la previa de este encuentro en que “lo que vimos el otro día en Villarreal a mí me impactó” en referencia a lo sucedido cuando el árbitro decretó el final y “teníamos a 400 personas representando una ciudad y que nunca dejaron de creer. Todo fueron mensajes de ánimo, de apoyo, de que se creen en el equipo, en la remontada… y ¿cómo no vamos a creer nosotros si tenemos toda esa gente detrás?”, recordó el “7” rojiblanco. A este respecto, añadió que esa imagen vivida en el Mini Estadi sirvió a todos de gran ayuda y “desde el lunes la gente ya está con la cabeza puesta en el domingo y por supuesto todos juntos estaremos de la mano y pondremos las cosas muy difíciles al Villarreal para, ojalá, conseguir la remontada”.

Más allá de esos aspectos emocionales, que son tan importantes en este tipo de partidos, el futbolista gaditano también expuso en su intervención que cuentan con armas y herramientas suficientes para lograr el objetivo de entrar en la siguiente eliminatoria, la definitiva. “Allí pudimos hacerles daño en momentos determinados, pero no fuimos capaces. Tenemos que ser muy intensos porque ellos te dan un nivel de exigencia muy alto, no se tienen que sentir cómodos. Hemos demostrado en momentos puntuales en los que se necesitaba una victoria que el equipo es capaz de lograrlo. Con fútbol y balón parado es un plantel que puede sufrir bastante y por ahí podemos hacerles daño, también con la ayuda de toda esa gente que van a venir a apoyarnos”.

Kike Márquez celebra el segundo gol que marcó en el Príncipe Felipe de Cáceres. / Cedida

Respecto al 0-2 en contra con el que arranca el partido, Márquez explicó que no deben de tener prisa por marcar el primero y resaltó que lo que demuestra el fútbol actual es que “en cualquier momento se pueden meter dos goles, no hacen falta 90 minutos ya que, en cinco, en un arreón, cualquier equipo te puede hacer daño. Lo que tenemos que tener es la tranquilidad y solidez defensiva para no encajar y que se haga más difícil la eliminatoria. Pienso que ese es el objetivo del equipo y por supuesto la remontada que la tenemos en mente”.

Sin excusas

Como uno de los capitanes del Zamora CF, el pichichi del equipo habló de cómo llega la plantilla a estas alturas de temporada, en el plano físico y de fuerzas, pero tiene claro que no puede haber excusas. Sobre este asunto, Márquez dejó claro en sus declaraciones que en estos momentos no hay pesadez en las piernas, no hay dolor en ningún lado, esas son cosas para mí excusas del futbolista que no llegan a ningún lado. Hay que transmitir una energía negativa, positiva, de fuerza, de coraje, de ser conscientes de lo que jugamos y yo creo que en ese aspecto el equipo tira hacia adelante a morir”, mientras que a título personal indicó que está deseando que llegue el domingo.

En cuanto al rival que esperan ver sobre el césped del Ruta de la Plata recordó que el filial del “submarino amarillo” en un plantel “fuerte después de robo, en transiciones y esperarán un error nuestro”, aunque en caso de llegar ese gol rival deben seguir adelante con todo. “En ningún momento hay que bajar los brazos, hay que ser conscientes en todo momento de lo que no estamos jugando y que en el fútbol pasa de todo. Aunque en el minuto 5 haya resultado en contra, hemos visto de todo y este quipo ha demostrado que es capaz de todo y se puede confiar en él. Yo confío ciegamente en cada uno de mis compañeros, en el cuerpo técnico, en los que están en el día a día con nosotros y yo creo que, entre todos, con el apoyo de afición, lo podemos conseguir”.

Precisamente habló en sus últimas palabras de esta rueda de prensa de los seguidores y destacó la semana que se está viviendo e invitó a todos, sobre todo a los que estén dudosos, a ir este domingo al Ruta y hacerlo con el mayor optimismo posible porque “lo podemos conseguir. “No es una locura, es un resultado adverso, pero que este equipo es capaz de conseguir eso y más”.