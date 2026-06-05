Aina Martín causa baja en el Recoletas Zamarat

El CD Zamarat ha anunciado este viernes que la jugadora Aina Martín no continuará en el Recoletas en la próxima temporada: "Nuestra "Comandante" pone rumbo a una nueva aventura" ha señalado el club naranja en una nota de prensa respecto a la jugadora catalana que ha jugado durante dos campañas en Zamora.

"Gracias, Aina Martín, por liderar dentro y fuera de la pista, por tu compromiso, tu carácter y por defender nuestros colores con orgullo cada día. Ha sido un honor tenerte como capitana de la Familia Naranja. Te deseamos toda la suerte del mundo. Recuerda que Zamora siempre será tu casa". Aina Martín ha sido una pieza fundamental en el Recoletas durante los dos últimos años en Liga Challenge en los que ha sido una pieza muy importante del equipo pese a que no ha tenido demasiada suerte con las lesiones.

Tras formarse en equipos como Barakaldo o Castelló, Martín dio el salto a la Liga Femenina Endesa en 2023-24 para jugar en la última temporada de existencia del Bembibre y desde el club berciano recaló en Zamora de la mano de Ricardo Vasconcelos en la pasada temporada. Además Raul Pérez siguió contando con la jugadora al tomar las riendas del equipo naranja hace ahora un año. Con el técnico extremeño, Aina Martín ha jugado esta temporada 25 minutos de media por partido en los que anotó 9 puntos.

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Tras confirmar la continuidad de Raúl Pérez, el Zamarat ha anunciado que Diego Pascual seguirá una temporada más como entrenador ayudante del CD Zamarat. "Trabajo, compromiso y muchas horas detrás de cada entrenamiento y cada partido para seguir haciendo crecer nuestro proyecto", señala el club naranja en una nota de prensa.