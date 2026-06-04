El Zamora y el maleficio del Villarreal B

El Zamora perdió sus opciones de ascenso en el quinto play off que disputó en 2009 contra el Villarreal B y que quedó encarrilado con el desgraciado 0-2 que obtuvo el filial en el Ruta de la Plata aprovechando su superioridad desde el minuto 28. La situación para este domingo es ciertamente complicada y la remontada vuelve a convertirse en un verdadero milagro, pero mientras haya opciones, habrá que aprovecharlas.

El Zamora CF también llegó a los puestos de play off en la recta final de la Liga en 2009 y el partido clave fue el que jugaron los rojiblancos en Pasarón contra el Pontevedra que saldaron con un 1-2 que les permitió recuperar el cuarto puesto que les daba el derecho a jugar el play off de ascenso a Segunda. Era un buen equipo, dirigido por Miguel Ángel Álvarez Tomé, con jugadores inolvidables como el portero Dani, Curro Vacas, Agustín, Marcos Rodríguez, Iker Alegre, Gerardo Berodia o Senel.

El siguiente paso era ganar al Deportivo B en el Ruta de la Plata en la última jornada. La obligación era la de ganar, pero los rojiblancos incluso podrían alcanzar el tercer puesto si la Ponferradina no derrotaba a la Real Sociedad B. Y como parece que va a ocurrir este domingo, en el Ruta de la Plata fueron más de 6.000 aficionados los que presenciaron el 3-0 con el que los de Tomé lograban el cuarto puesto que les daría el enfrentamiento con el Villarreal B en la primera eliminatoria de la fase de ascenso. Marcaron entonces, Iker Alegre (2) y Berodia.

La directiva que presidía José Maria Casas pronto estableció los precios de las entradas para el partido de ida que se jugaba en el Ruta de la Plata el 17 de mayo y establecía unos precios para las más caras de 25 euros, los no socios, y 15 para los abonados, muy similares a los de este domingo pese a que han pasado ya 17 años.

Iker Alegre encara a un jugador del Villarreal B / Archivo

El filial amarillo que dirigía Juan Carlos Garrido disponía de una plantilla joven pero muy experimentada que encabezó la clasificación de su grupo de Segunda B durante casi toda la Liga aunque finalmente descendió a la segunda posición en la última jornada. Era un rival temible como lo demostraba el que había sido el máximo goleador de los cuatro grupos que formaban entonces la Segunda B con 73 goles.

En la plantilla figuraba Chando, que había jugado en Zamora dos años antes, y encabezaba una delantera muy potente con Joan Tomás, con 22 y 17 goles respectivamente en la Liga.

Y las cosas comenzaron a complicarse con la lesión de Curro Vacas, el pulmón del Zamora en el centro del campo, y las molestias que arrastraba el goleador Berodia. Álvarez Tomé había asegurado que el primer partido no sentenciaría la eliminatoria ni para bien ni para mal, pero no acertó. La eliminatoria tuvo poca historia porque a los 28 minutos la expulsión del zamorano Javi Selvas dejó a los rojiblancos en inferioridad y dio alas a "submarino amarillo" que se fue arriba con dos goles de Matilla y Berodia en propia puerta. Nadie daba por perdida la clasificación para la siguiente ronda, pero las cosas se habían complicado enormemente y la cálida despedida que le dio la afición al portero Dani era premonitoria de que remontar el 0-2 era muy complicado.

Dani se despidió del club rojiblanco. | DAVID RODRIGUEZ / loz

El partido de vuelta se jugaría el domingo siguiente en la Ciudad Deportiva del Villarreal y fueron dos los autobuses de aficionados zamoranos que viajaron para apoyar a un equipo que lo dio todo de nuevo pero no pudo evitar un nuevo 2-0, resultado que parece perseguirle en los duelos contra el filial amarillo, y se despedía de esta forma de su quinta fase de ascenso.

La temporada 2008-09 sería histórica para el Villarreal CF, ya que consiguió el ascenso heroico a la Segunda División del fútbol español en una campaña para enmarcar. Sus números fueron históricos: tan solo perdió 10 partidos (7 de ellos fuera de casa) y anotó 73 goles, lo que le convirtió en el equipo más realizador de la categoría. En la segunda eliminatoria, el filial eliminó al Lorca (1-0 y 2-3) y en la final fue el Real Jaén el que cayó por 0-0 y 1-2.

Formaban aquella plantilla: Gerard Bordas, Eduard Caballer, Javier Costa, Vicente Flor, Marcos Gullón, Víctor Herrero, Constantino Ibarra ‘Nino’, David Lázaro, Javier Magro Matilla, Cristóbal Márquez, Francisco Montañés, Francisco José ‘Kiko’ Olivas, Joan Oriol, Jordi Pablo, Feliciano Prudencio de Assunçao, Juan Carlos Sánchez, Joan Tomás, Alejandro Torres ‘Chando’.

El filial disputaría tres temporadas magníficas en Segunda División, apostando por jóvenes talentos que muchos de ellos recalarían posteriormente en el primer equipo. La primera temporada sería la mejor (2010-11), ya que acabaría en las puertas del playoff -que no hubiese podido jugar- en la séptima posición, con 61 puntos (18 victorias, 9 empates y 15 derrotas). En la segunda campaña consiguió la permanencia en la recta final y, en la tercera, después de acabar en la zona media de la clasificación (12º), con 52 puntos (14 victorias, 10 empates y 18 derrotas), descendería desafortunadamente de forma administrativa arrastrado por el descenso del primer equipo.