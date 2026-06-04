El Vino de Toro entra en plena forma a un exigente mes de junio

El Vino de Toro Caja Rural llega al mes de junio, una época del año cargada de múltiples citas importantes, tras saldar con muy buenos resultados sus últimas competiciones en diversas citas de nivel nacional y autonómico que reafirman la sobresaliente temporada que el club está cuajando en este 2026.

Cita nacional este fin de semana

Una de las citas claves llega este mismo fin de semana, el Campeonato de España Sub‑16, que se celebrará en el Estadio Camilo Cano de La Nucía. Allí estará el mediofondista Adrián Sánchez, que representará al club en los 1.000 metros lisos. Llega con la undécima mejor marca del listado (2:38.95) y en un gran momento de forma que puede permitirle pelear por entrar en la final y disputar la lucha por las medallas.

Ramírez se luce en Burgos

Esas mismas buenas sensaciones fue las que ofreció recientemente el sénior Manuel Vicente Ramírez en el Control Aire Libre de Burgos. El corredor "vinatero" completó una sólida actuación en el 1.500 con un tiempo de 4:06.86, muy próximo a su marca personal. Un registro que, si bien no mejoró, tiene cerca y ratifica las buenas sensaciones del atleta en este punto del curso.

Gran actuación de Revuelta y Hernández en Valladolid

En ese "punto dulce" se encuentran también Rubén Revuelta y Medea Hernández, como así demostraron con su brillante actuación en el I Gran Premio de Valladolid – Ciudad Europea del Deporte.

Meda Hernández toma la salida en una prueba anterior. / Cedida

Revuelta fue uno de los nombres propios del evento: mejoró dos veces su marca personal en 110 metros vallas, con 15.31 en semifinales y un extraordinario 15.14 en la final, registro que lo sitúa entre los 12 mejores Sub‑23 de España y le da opciones de acudir al Nacional de Cáceres.

La participación de Medea Hernández quedó marcada por un resbalón en la salida que la dejó sin opciones de firmar un buen crono, aunque tendrá oportunidad de resarcirse en el Autonómico Sub‑18, donde el club acudirá con nueve atletas.