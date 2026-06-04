El Villarreal B afronta los playoffs con una plantilla joven y con poca experiencia en fases de ascenso

Serán noveles, no tendrán experiencia en muchas cosas, pero son jóvenes y están sobradamente preparados para afrontar el reto de dar el salto al fútbol profesional vía ascenso a través de los temidos ‘play-offs’. Y es que en la plantilla del Villarreal B sólo hay tres componentes de este que han conseguido disputar dos eliminatorias de este tipo: el técnico David Albelda y los laterales Eneko Ortiz e Iván Rodríguez. Y pocos son los en su aún corta carrera deportiva han logrado un ascenso. Por partes. Sólo hay tres que saben lo que es jugar un ‘play-off’ de ascenso. Uno es el técnico David Albelda, que además ascendió siendo el responsable del Atzeneta, la temporada 2019/20, de Tercera a Segunda B. El lateral izquierdo Eneko Ortiz jugó uno la campaña 2022/23 con el Alavés B, de Segunda a Primera Federación, pero no subió, y el también lateral Iván Rodríguez disputó un el pasado verano (2024/25) con el Andorra y dio el salto de Primera Federación a Segunda División.

Descensos

En la plantilla del Villarreal B, muy joven, tiene más futbolistas que han vivido sinsabores que éxitos. El portero Rubén Gómez descendió de Segunda a Primera Federación (2023/24); el central Ismael Sierra colecciona dos descensos con el Betis B a Tercera (2021/22) y con el Teruel también a Segunda Federación (2023/24). El joven lateral Arnau Forés bajó de Segunda Federación a Tercera con el Olot (campaña 2022/23).

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Por contra, el el Zamora CF y comenzando por el entrenador que ascendió al Castellón frente al Zamora, son mayoría los jugadores que saben lo que es disputar una fase de ascenso al tratarse de una plantilla más experimentada.