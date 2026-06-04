Primera fichaje del Balonmano Zamora: Llega David Carreño

El Balonmano Zamora ha anunciado hoy el primer fichaje de cara a su plantilla de cara a la temporada 2026-2027. La incorporación es David Carreño, pivote español de 20 años y 1,98 metros de altura que llega procedente del BM Granollers B, que llega para sumarse al proyecto de los "Guerreros de Viriato" en su regreso a la División de Honor Plata.

Formado en dos canteras prestigiosas

Carreño aterriza en Zamora tras completar una destacada trayectoria formativa en dos de las canteras más reconocidas del balonmano español: Agustinos de Alicante y BM Granollers. Dos clubes en los que ha cimentado su crecimiento deportivo hasta alcanzar la dinámica del balonmano profesional.

Durante las últimas temporadas, el nuevo jugador pistacho ha alternado su participación en el filial del Granollers con entrenamientos junto al primer equipo del club catalán, llegando incluso a debutar en la Liga ASOBAL. Una muestra de su potencial talento y las cualidades que puede aportar al conjunto dirigido por Felipe Barrientos.

Gran trayectoria a nivel nacional

Además de su trayectoria en clubes, David Carreño cuenta con una importante experiencia internacional en categorías de formación. Ha sido un habitual en las jornadas de tecnificación de la Selección Española en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, participando también en el prestigioso Torneo 4 Naciones y proclamándose Campeón de Europa con la Selección Española Promesas. Logros a los que une también el título de campeón de España juvenil con la selección catalana en el CESA.

David Carreño, nuevo fichaje del BM Zamora, en acción. / Cedida

Cualidades

Carreño es un pivote destaca por su fortaleza física, capacidad técnica y versatilidad en ambos lados de la pista. Se define como un jugador capaz de aportar tanto en defensa como en ataque, competitivo, trabajador y comprometido con el equipo, además de sentirse cómodo en situaciones de juego rápido y contraataque.

"Esta es una gran oportunidad para crecer"

"Creo que puedo aportar solidez, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Mi llegada a Zamora supone un reto y una gran oportunidad para crecer. El club ha confiado en mí en una temporada muy importante tras el ascenso a División de Honor Plata y mi objetivo es aportar desde el primer día, ayudando al equipo a consolidarse en la categoría y cumplir sus objetivos", destacaba Carreño sobre su fichaje en palabras ofrecidas por el club. Un espacio en el que también se dirigió a la afición pistacho: "vamos a dejarlo todo en la pista en cada partido. Quiero agradecerles de antemano todo el apoyo que nos van a dar durante la temporada, porque juntos seremos más fuertes. Va a ser un año muy bonito y emocionante".