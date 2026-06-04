Juanito, nuevo entrenador del Caja Rural River Zamora

El Caja Rural River Zamora FS ya tiene nuevo técnico. El club ha presentado hoy a su nuevo líder para el proyecto deportivo de la entidad, una figura que asume un viejo conocido del fútbol sala local: Juanito.

El técnico, con amplio bagaje y prestigio en el fútbol sala nacional, inicia esta nueva etapa en Zamora tras dirigir al Riera Navarra FS en Primera División. Última parada de una carrera que arrancó en equipos como Gavá, Manresa y Playas de Salou y que tuvo varias paradas en la capital del Duero.

Ante la salida de Óscar García Poveda al término de la pasada campaña, Juanito se antojaba como una de las mejores opciones para el banquillo blanquinegro y así lo ha considerado el club. "Su perfil combina conocimiento, exigencia y capacidad para liderar proyectos ambiciosos, valores que encajan plenamente con la filosofía del Caja Rural River Zamora", afirman desde el club que le da la mano.

"Zamora la considero mi casa y me unen lazos personales. Quiero trabajar duro para devolver toda la confianza y el cariño que recibo siempre, consolidar un proyecto bonito y ambicioso"; indica el nuevo entrenador en un comunicado facilitado por el River Zamora, que da la bienvenida al técnico y confía en sus comprobadas capacidades para potenciar aún más el fútbol sala local.