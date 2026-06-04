Jacob Round renueva con el Caja Rural CB Zamora

Jacob Round seguirá una temporada más en el Caja Rural CB Zamora. Será su sexta campaña consecutiva en el club y mantendrá la capitanía del primer equipo, según ha comunicado este jueves el club azul, que ya prepara el terreno para la su tercera temporada en Primera FEB.

Una pieza clave

El escolta británico se ha consolidado como una de las piezas más estables del proyecto deportivo del Caja Rural CB Zamora desde su llegada en la temporada 2021/2022. En estos últimos cinco cursos ha vivido en primera persona el ascenso a Primera FEB, la conquista de la Copa LEB Plata y las dos campañas del club en la segunda categoría nacional. Un recorrido del que ha sido partícipe con buenas actuaciones a lo largo de 136 partidos oficiales.

Mucho más que buenos números

Más allá de sus datos con la camiseta zamorana, que en la última temporada se han ido a 4,5 puntos, 1,5 rebotes y 0,7 asistencias en 16,9 minutos por partido, a lo largo de 23 encuentros en Primera FEB, Jacob Round es un líder para el Caja Rural CB Zamora, una figura indispensable. Su gran valor no solo reside en lo que ofrece sobre la pista, donde los datos tampoco relatan su alta implicación defensiva o la ayuda a una rápida circulación de balón crucial para los planes y estilo de Saulo Hernández, también por lo que suma al club lejos de la misma.

Las imágenes de la victoria del CB Zamora ante el Palmer en el pabellón Ángel Nieto. / José Luis Fernández

Un engranaje indispensable

Presente en muchas de las actividades del club, involucrado en el proyecto como pocos, Jacob Round es un engranaje determinante en el buen funcionamiento del vestuario del Caja Rural CB Zamora y un factor determinante en el crecimiento de la entidad en el resto de categorías. Su renovación, por tanto, no solo entraba dentro de la lógica sino que obedece a una continuidad necesaria para un proyecto siempre ambicioso y necesitado de sólidas bases como el que exponía recientemente Saulo Hernández tras acabar la temporada.