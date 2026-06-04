España - Inglaterra: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027

La selección española vuelve a encontrarse con su gran rival. España e Inglaterra se enfrentan este viernes en Son Moix en un duelo con aroma de final anticipada y con mucho más que tres puntos en juego. Las campeonas del mundo necesitan ganar para seguir aspirando al primer puesto del grupo y, con él, a la clasificación directa para el Mundial de Brasil 2027.

Tras la derrota sufrida en Wembley el pasado mes de abril (1-0), el combinado dirigido por Sonia Bermúdez llega obligado a reaccionar. Inglaterra lidera el grupo con tres puntos de ventaja y tiene el goal average particular a favor, por lo que España no solo necesita la victoria, sino hacerlo por más de un gol de diferencia para depender de sí misma en la última jornada ante Islandia.

El reto no será sencillo. Inglaterra se ha convertido en el rival que más problemas ha generado a España en los últimos años en un duelo que ya es un clásico. Desde la final del Mundial de Sídney, las inglesas han ganado tres de los cuatro enfrentamientos disputados entre ambas selecciones. El equipo de Sarina Wiegman ha encontrado la fórmula para incomodar a las españolas, especialmente a través de una presión muy trabajada y de su capacidad para castigar los espacios en transición.

Mariona Caldentey, la jugadora española que marcó el 0-1, agradece la asistencia que le sirvió Ona Batlle en la final de la Eurocopa ante Inglaterra. / @uefa

Por eso, España necesitará mostrar su mejor versión. La selección recupera a Aitana Bonmatí tras superar sus problemas físicos y llega con prácticamente todas las futbolistas disponibles para un encuentro que puede marcar el rumbo de los próximos meses. La presencia de la centrocampista azulgrana supone una inyección de talento para un equipo que deberá combinar paciencia y eficacia ante una Inglaterra que previsiblemente cederá la iniciativa para intentar golpear al contragolpe.

Sonia Bermúdez quiso rebajar cualquier exceso de confianza pese al factor campo. “Será un partido muy disputado e igualado. Se decidirá por los pequeños detalles”, aseguró la seleccionadora, que destacó el buen estado de la plantilla y recordó que “hay que ganar sí o sí”.

Son Moix presentará una gran entrada para acompañar a una selección que busca evitar una repesca innecesaria y asegurar cuanto antes su presencia en Brasil. El margen de error es mínimo. España necesita ganar y hacerlo con autoridad. Delante estará Inglaterra. El rival más exigente posible y, precisamente por eso, la prueba perfecta para medir las aspiraciones de la campeona del mundo.

Mariona juega en casa

Mariona Caldentey será una de las grandes protagonistas de la noche. La futbolista balear jugará en casa y lo hará en un estadio muy especial para ella. “Celebrar un gol con España aquí en Son Moix sería espectacular. Yo desde pequeñita soy socia del Mallorca y nunca soñé jugar aquí con la camiseta de España”, confesó.

La atacante del Arsenal definió el duelo como “el partido más bonito que se puede jugar” y destacó la rivalidad que se ha generado entre ambas selecciones en los últimos años. “Les hemos ganado en el pasado y eso nos da confianza, pero es verdad que es un rival que nos cuesta. Tenemos muchas ganas de estar en el Mundial lo antes posible”, señaló. Sobre las cuentas para lograr la clasificación directa, fue clara: “Ganando por dos goles estamos”.

Horario y dónde ver el España - Inglaterra

El encuentro entre España e Inglaterra, correspondiente a la quinta jornada de la fase clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027, se disputará este viernes, 5 de junio, a las 21.00h en Son Moix (Mallorca).

El partido podrá verse en La1 de TVE, en abierto, y en la plataforma online RTVEPlay.

Alineaciones probables

España: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Corrales; Patri, Serrajordi, Alexia; Salma, Esther, Mariona

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Inglaterra: Hampton; Bronze, Wubben-Moy, Morgan, Greenwood; Walsh, Stanway, Toone; Hemp, Russo, James