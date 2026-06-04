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David Gallego inicia su recuperación tras ser operado

El extremo fue intervenido con éxito, pero será baja durante el inicio de la temporada en División de Honor Plata

David Gallego, levanta el pulgar tras ser operado de su rodilla.

David Gallego, levanta el pulgar tras ser operado de su rodilla. / Balonmano Zamora

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Carlos Toyos

A David Gallego le queda un día menos ya para volver a la pista. El extremo del Balonmano Zamora, que sufrió una rotura de ligamentos durante la disputa de uno de los últimos partidos de liga de la pasada temporada, fue ayer sometido a cirugía y comenzará en breve su proceso de rehabilitación.

Así lo indicó ayer el club pistacho en sus redes sociales, con una publicación dedicada al jugador zamorano tras ser intervenido con éxito de su dolencia. Un lance que impidió al joven extremo disputar la fase de ascenso a División de Honor Plata y que cortó su positiva temporada en Primera Nacional en un curso en el que estaba destacando por su faceta goleadora y su fiabilidad desde los siete metros.

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El canterano de los "Guerreros de Viriato" estará varios meses de baja, pero la intervención en el mes de junio podría abrir un escenario futuro favorable para su vuelta a los terrenos de juego en el último tramo de la próxima campaña en División de Honor Plata. Motivo por el que, pese a la buena noticia, todo parece indicar que la escuadra de Felipe Barrientos necesitará cubrir la baja de Gallego durante el mercado de fichajes de este verano o con la promoción de algún joven talento de la base.

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