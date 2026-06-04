CD Natación Zamora, subcampeón regional máster en Valladolid

El CD Natación Zamora no para de cosechar éxitos. El último ha tenido lugar en el XII Campeonato de Castilla y León Máster de Verano, cita en la que se proclamó subcampeón regional gracias a la brillante actuación de su delegación, con 27 nadadores en liza buscando sus mejores tiempos ante más de 150 deportistas del resto de clubes de la comunidad.

Dura pugna por la victoria

Esta segunda plaza en la general por clubes, catalogada como "histórica" por el club, llegó tras una intensa y emocionante lucha con el Club Natación Palencia que se decidió por una diferencia de solo 68 puntos. Un margen escaso que habla muy bien del esfuerzo colectivo y el excelente nivel competitivo de los zamoranos en esta fecha.

Lluvia de medallas

Por supuesto, el subcampeonato por clubes trajo consigo una auténtica "lluvia de medallas" para el CD Natación Zamora a nivel individual. Sus deportistas consiguieron nada menos que 54 preseas, repartidas en 27 medallas de oro, 19 de plata y 8 de bronce. Además, varios componentes de la entidad zamorana lograron convertir la cita de Valladolid en un día para el recuerdo al pulverizar varios récords regionales en diversas disciplinas.

Día de récords

Así, dentro de las modalidades masculinas, Mario Mosquera estableció una nueva plusmarca en los 200 metros mariposa (+30), mientras que Ángel Cuadrado hizo lo propio por partida doble en la velocidad, batiendo los récords de 50 y 100 metros libres (+40). Por su parte, Norberto Martín-Anero Avedillo firmó una actuación memorable al rebajar tres topes autonómicos de la categoría +60: en 50 metros mariposa, 100 metros mariposa y 200 metros estilos. Y, en categoría femenina, Carmen Elena Diez-Andino, quien competió en la categoría de mayores de 75 años (+75), reescribió la tabla de récords regionales con cuatro nuevas marcas en las pruebas de 50, 100 y 200 metros espalda, además de los 50 metros braza.