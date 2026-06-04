CD Amor de Dios y CD Villaralbo unen fuerzas para ofrecer un campamento deportivo de nivel en "Los Barreros"

El verano volverá a tener acento deportivo en la comarca del Vino gracias a la unión de fuerzas entre el CD Amor de Dios y el CD Villaralbo. Ambas entidades presentaron este jueves su Campamento de Fútbol y Multideporte 2026, una propuesta que se celebrará del 1 al 30 de julio que pretende contar convertir "Los Barreros" en uno de los puntos álgidos para el ocio infantil este verano.

Llevar la conciliación al medio rural

La presentación de la iniciativa contó con el respaldo de Caja Rural de Zamora, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Villaralbo. Un apoyo que se reflejó en las palabras de Laura Huertos, quien subrayó la importancia de “dar protagonismo a los más pequeños y ofrecer alternativas saludables en verano” o del diputado Juan del Canto: "llevar actividad al medio rural es una obligación para nosotros".

Una puesta en escena atractiva

La puesta en escena del Campamento de Fútbol y Multideporte 2026 es realmente atractiva. No solo por sus características para ofrecer una conciliación familiar tan importante en fechas veraniegas (con jornadas de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas para niños y niñas de 5 a 16 años), también por el valor que ofrecen las instalaciones del área deportiva de Villaralbo donde, además de fútbol se puede practicar pádel, frontenis y otras modalidades que dan empaque a la actividad.

Autobús, buen ratio y buenas instalaciones

Si, a todo ello se suma la experiencia del Amor de Dios en estas lides (con tres ediciones anteriores de notable éxito en la capital), la posibilidad de contar con un autobús para desplazarse a "Los Barreros" cada mañana (que partirá desde el instituto Maestro Haedo a las 8.45 horas) o el ratio de un monitor/entrenador titulado por cada 10-12 niños, el campamento aspira a convertirse en una referencia este año y en el futuro. Además, el acceso a la piscina municipal a diario potencia esa idea.

Precios

Además, según explicó su organización, existe gran flexibilidad para formalizar las inscripciones, ya que los interesados pueden apuntarse por una semana, quince días o el mes completo. Y, todo ello, por precios bastante asequibles (60, 90 y 120 euros, respectivamente), contando además con un 10% de descuento aquellos jóvenes que sean clientes de Caja Rural.

Sin duda, una interesante alternativa de ocio para los jóvenes este verano que viene a potenciar la conciliación familiar tanto en la capital como en una comarca del Vino necesitada de este tipo de iniciativas fruto de los convenios y el trabajo cooperativo entre clubes como CD Amor de Dios y CD Villaralbo.