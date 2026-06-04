La Carrera Popular Fernando Casquero discurrirá por el Parque Natural de Sanabria este domingo

La Agrupación Montañera Zamorana presentó esta mañana la 28º edición de su carrera de montaña en honor al desaparecido Fernando Casquero, homenaje que convertirá el Parque Natural del Lago de Sanabria en escenario de una prueba deportiva cargada de simbolismo y solidaridad.

La cita, presentada este jueves en Caja Rural de Zamora, es u"un clásico del calendario de montaña", como bien recordó la anfitriona Laura Huertos, apuntando que "permite dar a conocer la zona y el entorno"a múltiples deportistas, así de "fomentar la actividad deportiva y la solidaridad", ya que los beneficios de la prueba irán destinados a la Asociación Corriendo con el corazón por Hugo.

En una línea similar se expresó el diputado de Deportes, Juan del Canto, afirmando que "es obligación" de su institución "estar en pruebas como esta", tanto por su fin turístico "aunque sea una comarca de la que no es necesario vender nada, aunque la cita dé a conocer los grandes secretos de Sanabria" como por su "componente solidario" en beneficio de una asociación "que realiza un gran trabajo" a diario.

Raúl Vara, de Corriendo por el corazón por Hugo, señaló que la Carrera Fernando Casquero es "un sentido homenaje" tanto al montañero como a sus compañeros Daniel y Rubén, esperando que esta nueva edición sea todo un éxito gracias a la colaboración de todos los implicados.

Detalles técnicos

En cuanto a los detalles técnicos de la prueba, Vara señaló que la 28ª edición ofrecerá cuatro modalidades diferentes: una macha corta y otra larga (con salidas fijadas a las 9.00 y las 8.30 horas, respectivamente), desde San Martín de Castañeda y las dos variantes habituales de trail, la corta con 9 kilómetros de duración y 1.000 metros de desnivel; y la larga con 19 kilómetros de longitud y 2.000 metros de desnivel (con salidas a las 10.00 y 9.30 horas, respectivamente).

Otros aspectos

Además, como viene siendo habitual, garantizó que el recorrido seguirá su habitual discurrir por el Parque Natural del Lago de Sanabria ofreciendo "momentos de gran belleza" antes de alcanzar la meta en el refugio de la Agrupación Montañera Zamorana. Una meta en la que a los ganadores les espera un singular trofeo (una taza) y a los "finisher" un pequeño sobre con chorizo de marca de garantía. Suficiente motivo para tomar parte en la jornada, más allá de la camiseta técnica y los calcetines con motivo de la inscripción para ser partícipe de esta gran jornada deportiva con más detalles a disfrutar.

Inscripción

Ahora mismo, la Carrera Popular Fernando Casquero ha cerrado sus inscripciones de forma telemática y la prueba ya solo será accesible para aquellos que opten por inscribirse presencialmente en la sede de la Asociación Corriendo con el corazón por Hugo, o bien por el teléfono de la entidad.