El Triatlón Ciudad de Zamora celebra su décimo aniversario este sábado con 200 participantes y un cartel de alto nivel

El Triatlón "Ciudad de Zamora" celebrará este sábado su décimo aniversario congregando a varias de las figuras regionales y nacionales de la disciplina triple en la capital del Duero. Un río que volverá a ser protagonista de un circuito que volverá a tener como epicentro de la playa de Los Pelambres, cuyas espectaculares vistas volverán a elevar la belleza de una competición ya imprescindible en el calendario zamorano.

La Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Zamora ha sido el marco elegido para presentar, este miércoles, la décima edición de una competición de alta relevancia que "ha ido creciendo poco a poco y ha adquirido una enorme categoría", como bien señaló el concejal Diego Bernardo. Un estatus que ha llevado al Triatlón "Ciudad de Zamora" a "ser un referente y estar en el calendario de mucha gente" por diversos motivos. "Es una prueba muy bonita, muy agradable de ver por el entorno, por el tipo de cita que es y por ser muy exigente", argumentaba Bernardo, asegurando que dada la relevancia de la competición cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora para su organización, a cargo una vez más de un Triatlón Duero "sin el que sería imposible" llevar a cabo la jornada.

Laura Huertos, en nombre de Caja Rural, también ensalzó el valor del Triatlón "Ciudad de Zamora" e hizo ver los motivos por los que la entidad financiera apuesta por ella. "Es una prueba que atrae a muchos deportistas, a muchas personas que vienen a disfrutar del deporte a Zamora, a disfrutar de la ciudad y el entorno, que es inigualable", destacó, remarcando el "mucho esfuerzo" que pone la familia "triduera" en su exquisito desarrollo año a año.

La décima edición del Triatlón "Ciudad de Zamora" llega con pocos cambios, pero relevantes. Y es que, si bien la fórmula ha demostrado funcionar durante años ofreciendo un elevado nivel competitivo en un marco incomparable y perfecto para la práctica de la triple disciplina, la organización siempre aporta novedades y trata de llevar la puesta en escena al mejor marco competitivo y social.

En esta ocasión, el Triatlón Ciudad de Zamora repite como Campeonato Regional de triatlón sprint y ofrecerá dos pruebas diferentes: la destinada a la categoría juvenil y la correspondiente al resto de categorías (júnior y absoluto).

Según señaló la entidad, la jornada arrancará en la Playa de los Pelambres con el Campeonato Regional juvenil a las 15.30 horas, Una prueba con una versión "más corta" del recorrido habitual compuesta por un segmento de natación de 300 metros, un recorrido en bici de 10 kilómetros y un final de 2 kilómetros y medio de carrera. Una prueba que promete ser explosiva, ya que "Los juveniles van muy rápidos" y que nace de la exigencia de la federación para que estos triatletas midan fuerzas únicamente entre sí.

A continuación se celebrará el tradicional Campeonato Regional de triatlón sprint, la prueba "reina" del día con 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera sobre un recorrido que no recibirá variaciones respecto al de 2025. Un trazado que "gustó mucho el año pasado" a los participantes y que ofrece "más seguridad y comodidad" para los triatletas y la organización en su sector ciclista.

En cuanto al cartel de esta décima edición de la gran cita del triatlón en Zamora, entre los 200 dorsales ya asignados (160 para la prueba sprint y 40 para la juvenil) hay muchos nombres conocidos de alto nivel. Estarán las internacionales Lucía Castelló, campeona de España y del mundo de aquatlón en 2025, Andrea Trigo, Jimena Fernández; Cristian Mesa, campeón de Asturias en 2024; y, como no, a los reyes en Zamora: Kevin Tarek Viñuela, ganador múltiples veces en el Duero, y Esther Gómez, campeona en féminas. Figuras a las que respaldan también la presencia de clubes importantes. Además, se confirma la presencia de varios triatletas zamoranos que tratarán de poner difícil la victoria a todas estas figuras: Alfonso Martínez (segundo en la primera edición) o Sergio Matilla, entre otros.

Por último, el Club Triatlón Duero aprovechó para señalar que su floreciente trabajo de cantera está todavía lejos de aparecer en esta gran cita, si bien algún juvenil y júnior tomará la salida el sábado en la playa de los Pelambres. Eso sí, los numerosos jóvenes que están cosechando notables éxitos en los últimos años dentro del panorama de Castilla y León tendrán pronto una oportunidad para lucirse en casa; la entidad "triduero" prepara ya un duatlón de menores para el mes de octubre. Una nueva cita con el triatlón para Zamora que dejará ver el futuro de su "hermano mayor", este Triatlón "Ciudad de Zamora" cuyo décimo aniversario promete ser una gran fiesta.