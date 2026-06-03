Javier Páez, presidente del Zamora CF: "Creemos en la remontada al 200%, el Ruta de la Plata tiene que ser un hervidero"

"Creemos en la remontada al 200%". El presidente del Zamora CF confía plenamente en la capacidad de los suyos para remontar el 2-0 encajado ante el Villarreal B y seguir vivos en un play-off de ascenso donde en la siguiente ronda les esperaría el Madrid Castilla o el Sabadell, teniendo en cuenta que ahora mismo es el filial blanco el que llega a la vuelta con ventaja.

Centrado en la realidad y opciones de su equipo, Javier Páez recordaba lo sucedido en el Mini Estadi, y admitía, en declaraciones a este periódico, que el Zamora CF entró al encuentro 20 minutos tarde, hecho del que se valió el Villarreal B para hacer dos goles. "Sinceramente, salimos al campo como flanes cuando nosotros tenemos mucha más veteranía y experiencia. Los que tenían que haber entrado como flanes eran ellos, que son niños", se lamentó Javier Páez Ramírez, quien también puso en valor que, tras esos primeros 20 minutos, el equipo mejoró. "A partir de este momento, el Zamora movió la pelota, jugó su fútbol, porque tiene buenos jugadores, y no dejó respirar al Villarreal", aunque la pena fue no poder encontrar el camino del gol.

Objetivo: Ruta de la Plata

Con ese encuentro digerido y superado, todas las miradas se centran ahora en el domingo, donde a las 18.30 horas arrancará la segunda parte de esta eliminatoria que es "la que nos preocupa ahora mismo" y donde tienen puestas todas sus energías. Sobre esta cuestión el presidente rojiblanco fue muy claro y expuso que "podemos perder y quedarnos con la cara de tontos, pues sí, igual que han descendido muchos equipos, igual que otros tantos no se han podido meter en un play-off y muchos querrían estar en nuestra situación, metidos en la fase de ascenso, pero la remontada puede existir perfectamente y hay que confiar plenamente porque jugamos en casa". "Si somos inteligentes y los arrinconamos como hay que arrinconarlos y le echamos narices, nos llevamos el partido. Nos han metido dos goles de la manera en la que nos los han metido porque son muy buenos, y se lo dije al presidente, Fernando Roig, pero mi Zamora también es un equipazo y acabó tercero", recordó.

Javier Páez, con el presidente del Villarreal. / ZCF

"En nuestra casa se tienen que ver pequeños"

A partir de ahora es en el Ruta de la Plata donde están puestas todas las esperanzas. El empresario sevillano confía en una buena respuesta de los aficionados para que el Municipal de la capital del Duero será "un hervidero" y cree que el hecho de que el Ruta se convierta en una olla a presión favorecerá a los de Cano, como también el filial del submarino sacó partido de jugar en casa en la ida. "Es un campo muy chiquitito, muy recogido, muy ratonero… Van a venir a casa y se tienen que ver pequeños, y eso se consigue con posesión de balón y con el Ruta siendo un hervidero para que nuestros jugadores se vean fuertes".

Con todo, y consciente de que el Villarreal se bajará del autobús ganando, insistió en que es posible la épica y no paró de repetir que "la confianza es plena hacia nuestros jugadores y cuerpo técnico. Vamos a muerte el domingo, es una final". "Ahora hay que ser inteligentes y el domingo aprovechar el hecho de estar en nuestra casa, en nuestro campo, en nuestro verde, en nuestra tierra con nuestra gente".

Como viene haciendo en prácticamente todos los encuentros, el empresario y responsable del club estuvo presente en el palco y tras el partido tuvo la oportunidad de estar unos minutos con los futbolistas a los que dio un abrazo y ofreció mensajes de ánimo, aunque a este respecto también comentó que "ellos mismos confían en la remontada, en el proyecto y en que vamos a sacarlo hacia delante. Y yo confío en ellos plenamente", insistió Páez quien rememoró lo sucedido en Liga regular en Valdebebas ante el Castilla cuando empataron un 2-0 en contra que a todos les supo a victoria. "El Zamora se ha metido en play-off con mucha antelación a la finalización de la temporada. Tenemos un muy buen equipo".

La afición

También tuvo palabras para la afición y lo primero que quiso fue agradecer enormemente el ánimo mostrado por los desplazados hasta Castellón, explicando que "cuando llegué al estadio, me empezaron a cantar y los aplaudí yo a ellos, y choqué la mano a los que podían porque eran muchos. Pero eso es para valorarlo porque es una pasada: gente que se ha perdido días en el trabajo, que se ha jugado la vida en la carretera, gente que ha ido en el día… Y yo sé que el Zamora y la afición de Zamora no va a fallar en el domingo".

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En otro orden de cosas, admitió las avanzadas negociaciones con Óscar Cano para que continúe al frente del banquillo y también alabó el trabajo de la comisión deportiva para firmar con tiempo y renovar también a jugadores que interesa mantener, tanto en Primera RFEF como en Segunda.