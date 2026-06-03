Riquelme promete los fichajes de Haaland y Rodri y Florentino anuncia el regreso de Mourinho

Si Enrique Riquelme gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Erling Braut Haaland vestirá la camiseta blanca. Si es Florentino Pérez el vencedor, José Mourinho regresará 13 años después al banquillo del Santiago Bernabéu. En apenas una hora, las dos candidaturas han puesto dos de sus principales cartas boca arriba. Ahora, además de Florentino o Riquelme, las elecciones pasan a ser un Haaland contra Mourinho.

Riquelme había prometido que daría el nombre de una "estrella mundial" durante su entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3 y correspondió a la expectativa creada. Se presentó en el plató con una camiseta del Madrid con el nombre de Haaland sobre el dorsal número 9 y un escrito firmando ante notario con el compromiso de que fichará al delantero noruego del Manchester City y a Rodrigo Hernández si el domingo es elegido presidente.

¿Y si no lo hiciera? "Pagaré el 100% de las cuotas de los socios del Real Madrid durante un año", especificó. "Haaland tiene una cláusula y él quiere venir al Real Madrid. Es el jugador que quiere la mayoría del madridismo, el mejor jugador del mundo que no está aún en el Real Madrid", valoró antes de desvelar el nombre, pasada la hora de entrevista y consciente ya de que Florentino había decidido contraprogramar su anuncio estrella de la campaña electoral.

Porque en el instante en que Riquelme arrancaba su entrevista en 'El Hormiguero', Florentino Pérez decidió anunciar en las redes sociales un secreto a voces: que José Mourinho será el entrenador del equipo blanco si él gana las elecciones de este domingo.

"MOUcha historia por hacer", ha trasladado la candidatura del actual presidente, jugando con su lema de campaña y el apellido del entrenador portugués. Adjunto aparece un vídeo en el que, tras afirmar que "mientras en la tele otros hablan y hablan y hablan...", sale el propio Mourinho vestido con una camiseta de entrenamiento del Madrid diciendo una sola palabra: "Sí".

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Y no solo eso, sino que el equipo de campaña de Florentino compró el anuncio que se emitió justo después de la finalización de 'El Hormiguero' y en ese espacio proyectó el vídeo del anuncio del regreso del entrenador portugués.