Baja importante en el Balonmano Zamora: Oier Ruiz Zeberio no sigue

El Balonmano Zamora ha comenzado a modelar su equipo para la siguiente temporada. Cuenta ya con técnico, Felipe Barrientos, y dos jugadores renovados (Guille y Lalo), pero no todo son alegrías en este proceso. El club ha informado de una baja importante para el siguiente curso en redes sociales, dando a conocer el segundo de los "Guerreros de Viriato" que no vestirá de pistacho tras ascender: Oier Ruiz Zeberio.

En busca de nuevos retos

Oier, que llegó hace dos temporadas al club, abandona la disciplina del Balonmano Zamora tras no aceptar la oferta de renovación ofrecida por el club. El jugador, un joven talento con una gran proyección a nivel nacional, ha decidido continuar su carrera deportiva en otro equipo (posiblemente de División de Honor Plata) y pone fin a su periplo en la capital del Duero.

Un jugador importante y con proyección

Lateral derecho de gran lanzamiento, Oier Ruiz Zeberio ha dado grandes muestras de progresión en las filas del BM Caja Rural Zamora bajo la tutela de Félix Mojón. Más allá de su gran lanzamiento, el vasco consiguió sumar poco a poco nuevas armas a su repertorio para ser uno de los pilares del juego pistacho en el regreso del equipo a la segunda categoría nacional.

Capaz de sumar en ataque y defensa, el primera línea sumó 103 goles durante la liga para los de Félix Mojón y, a mayores, 12 dianas en la fase de ascenso que fueron capitales para el regreso a División de Honor Plata. Al punto de ser nombrado MVP de dicho torneo en O Rosal.

La marcha de Oier supone la tercera baja asegurada del BM Caja Rural Zamora para el próximo curso, sumándose a la ya conocida de Fernando Ruiz que colgó las botas con la vuelta del equipo a la segunda categoría nacional, y a la salida del técnico Félix Mojón, ahora al frente del Atlético Novás.